ロックバンド「MY FIRST STORY」がボーカルHiro（31）が31日、自身のXを更新。喉の不調により30、31日に行われるライブを延期したことについて謝罪した。

バンドを巡っては、30日「【MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025】8/30(土),31(日)愛知・COMTEC PORTBASE公演」を延期すると発表。同日のライブ中盤にHiroの喉の不調があり応急処置したものの歌唱が厳しいと判断し中断。31日公演分とあわせ延期すると説明していた。

Hiroは「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、本当にごめんなさい。折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない」と謝罪。

「自分自身LIVE途中で声が出なくなってしまったのは初めての経験でした」とした上で「あの瞬間に中断するという決断をしたのは

このままベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事だなという判断で昨日、今日のLIVEを見送らせてもらいました」と経緯を説明した。

「とても悔しかったし、とても情けなかったです。でもそれも全て自分の至らなさからでした。楽しみにしててくれたみんな、本当にごめんなさい」とし「必ず振替公演、全力な状態で挑むので、それまで待ってていただけたら嬉しいです」とファンへ力強く呼びかけた。

振替日程については10月20、21日となっている。