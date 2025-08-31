とよた真帆、ベテラン人気女優とまさかの初対面！ 「柔らかくって優しいお人柄」
女優のとよた真帆が30日までにインスタグラムを更新。人気女優との初対面を報告し、2ショットを公開した。
【写真】とよた真帆、人気女優との初対面2ショット
とよたが「会いたかった方にやっと会えました〜」と投稿したのは飯島直子との2ショット。複数公開されている写真には、2人が笑顔で並ぶ姿が収められている。
投稿の中でとよたは「長い芸能生活の中で、いまだにお会い出来ない方って意外と沢山いらっしゃるんです」と明かしつつ初対面となった飯島について「今になって出会うのも何か意味があるのかな、人生って素敵だなとも思います 柔らかくって優しいお人柄に惚れ惚れ」とつづっている。
■とよた真帆（とよた まほ）
1967年7月6日生まれ。東京都出身。高校在学中からモデルとして活動し、1989年放送のドラマ『愛しあってるかい！』（フジテレビ系）への出演から女優に転身。以降、『悪女』（読売テレビ・日本テレビ系）、映画『サッド ヴァケイション』、ドラマ『相棒』シリーズ（テレビ朝日系）に出演。プライベートでは2002年に映画監督の青山真治さんと結婚した。
引用：「とよた真帆」インスタグラム（@maho_toyota）
