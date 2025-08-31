『ちはやふる』出演女優、“プールの授業”以来の水着姿を公開「憧れのスタイル」
女優の優希美青が30日までにインスタグラムを更新。水着姿のオフショットを公開すると、ファンから「嬉しい驚き」「憧れのスタイル」といった声が集まった。
【別カット】優希美青、中学生以来の水着で笑顔
優希が「中学校のプールの授業以来初めて水着をきた」と投稿したのはプールを楽しむオフショット。複数公開されている写真には、水着姿の優希がプールの中で笑顔を見せる様子やビールを飲む横顔も収められている。
現在、放送中のドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）では、瑞沢高校競技かるた部卒業生・花野菫役で出演中の優希。彼女のレアな水着ショットに、ファンからは「水着姿なんて嬉しい驚き」「憧れのスタイル」「女神すぎる…」などの反響が寄せられている。
■優希美青（ゆうき みお）
1999年4月5日生まれ。福島県出身。2012年「第37回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。翌年4月、ドラマ『雲の階段』（日本テレビ系）で女優デビュー。以降、連続テレビ小説『あまちゃん』（NHK総合）や映画『ちはやふる -結び-』などに出演。現在、放送中のドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）にも出演している。
引用：「優希美青」インスタグラム（@tomoharushoji）
【別カット】優希美青、中学生以来の水着で笑顔
優希が「中学校のプールの授業以来初めて水着をきた」と投稿したのはプールを楽しむオフショット。複数公開されている写真には、水着姿の優希がプールの中で笑顔を見せる様子やビールを飲む横顔も収められている。
現在、放送中のドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）では、瑞沢高校競技かるた部卒業生・花野菫役で出演中の優希。彼女のレアな水着ショットに、ファンからは「水着姿なんて嬉しい驚き」「憧れのスタイル」「女神すぎる…」などの反響が寄せられている。
1999年4月5日生まれ。福島県出身。2012年「第37回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。翌年4月、ドラマ『雲の階段』（日本テレビ系）で女優デビュー。以降、連続テレビ小説『あまちゃん』（NHK総合）や映画『ちはやふる -結び-』などに出演。現在、放送中のドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系）にも出演している。
引用：「優希美青」インスタグラム（@tomoharushoji）