¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè11²ó¤Ï¡¢³°¹ñ»ºÇÏ¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¡¢º£Ç¯£¸·î¤Ë30ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤À¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡Ê¹õË¹¡Ë¤ò²¼¤·¤ÆÍÇÏµÇ°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¡ÊÀÄË¹¡Ë¡¡photo by Kyodo News
¡¡¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Îµ¢¹ñ»Ò½÷¡£Êª¹ø½À¤é¤«¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤À³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÈóËÞ¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤È¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¡½¡½¤½¤ì¤¬¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢¶¥ÁöÇÏ¡¦¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¡£1995Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±ÇÏ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»º¤Î¡Ö³°¹ñ»ºÇÏ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÏ¼ç¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¶¥ÁöÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢Ìµ½ý¤Î£´Ï¢¾¡¤Ç£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ£³ºÐ£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡¿Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¤ÎÁ°¿È¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£¤«¤Ä¤Æ³°¹ñ»ºÇÏ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¤ÎºÆÍè¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢³°¹ñ»ºÇÏ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£´ºÐ»þ¤Ë¡Ö²´ÇÏ»°´§¡×¥ì¡¼¥¹¤ØÄ©¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯³°¹ñ»ºÇÏ¤Î¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤¬¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â½é¿Ø¤«¤éÏ¢ÀïÏ¢¾¡¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î£µÏ¢¾¡¤Ç¡¢£Ç£É NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶¯ÎÏ¡¦³°¹ñ»ºÇÏ£²Æ¬¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÅª¾ì¶Ñµ³¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éµ³¾è¡£¤¤¤º¤ìÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¡ÖÅª¾ì¤Ï¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÅª¾ìµ³¼ê¤Ï¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤òÁªÂò¡£¤³¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬Â¸ºß¡£¤Î¤Á¤Ë¡Ö²«¶âÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤½¤í¤¤¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤À¤í¤¦¡££Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ÇÂ×´§¤ò¿ë¤²¡¢"Å·ºÍ"ÉðËµ³¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤È¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤âÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±ÅÁÀâÅª¤Ê°ìÀï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£²Æ¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿1999Ç¯¤Î£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¾Íº¤¬Æ±¤¸¥ì¡¼¥¹¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡£½éÂÐ·è¤Ï¡¢£µºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿1999Ç¯¤Î²Æ¡£ÉñÂæ¤Ï£··î¤Î£Ç£ÉÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡££±ÈÖ¿Íµ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¹¥°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¸å¤í¤òÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ±¿¤ó¤À¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤¬Ä¾Àþ¤Ç°ìµ¤¤Ë¤«¤ï¤·¡¢£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£µ¥«·îÈ¾¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆÀï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤ÎÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤¬2.8ÇÜ¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬3.0ÇÜ¤Î£²ÈÖ¿Íµ¤¡£ÊõÄÍµÇ°Æ±ÍÍ¡¢£²Æ¬¤Î°ìµ³Æ¤¤Á¥à¡¼¥É¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢£²Æ¬¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ë´ÑµÒ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£14Æ¬Î©¤Æ¤Î11ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¥°¥é¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÏºÇ¸åÊý¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤«¤é¤À¡£ÊõÄÍµÇ°¤È¤ÏµÕ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ç¡¢ÉðËµ³¼ê¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÉðËµ³¼ê¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤·ªÌÓ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¸«¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Î£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¹¤®¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤¬°ìµ¤¤Ë³°¤«¤é»Å³Ý¤±¤ÆÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤âÂç³°¤«¤é¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢£²Æ¬¤ÏÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¤Æ³°¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤ë¡£ºÇÆâ¤«¤é¤Ï¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥Ä¥è¥·¤¬±Ô¤¯²ÃÂ®¤·¡¢Ãæ±û¤«¤é¤ÏÇÏ·²¤ò³ä¤Ã¤Æ£´ºÐÇÏ¤Î¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤¬ÅÜÅó¤ÎËöµÓ¤ÇÄÉ·â¤¹¤ë¡£»Ä¤ê100£í¤Ç¤Ï£´Æ¬¤¬²£¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¹ÔÊý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ãæ»³¤ÎµÞºä¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢¥´¡¼¥ëÈÄ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥é¥¹¥È¿ô½½£í¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¡££²Æ¬¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤êÊÂ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ëÈÄ¤òÄÌ²á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼ê¤òµó¤²¤Æ´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤ÏÉðËµ³¼ê¡£¤³¤Î»þ¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Î£±ÈÖ¾å¤ËÅô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¼¥Ã¥±¥ó¡Ö£·¡×¡£¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤¬Ãåº¹¤ï¤º¤«£´cm¤È¤µ¤ì¤ëÎò»ËÅª¤Ê"ÂçÀÜÀï"¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬ºÇ¸å¤Î£Ç£É¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¡¢¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¤ä¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î£Ç£ÉÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¤«¤é¤Ï¥â¡¼¥ê¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾ÇÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡·ªÌÓ¤ÎÍºÂç¤ÊÇÏÂÎ¤Ë¡¢Á°µÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡£ÀèÆü¡¢Ä¹¤¤À¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤À¤¬¡¢¤½¤Î·ì¤Ï³Î¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£