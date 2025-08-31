MY FIRST STORY・Hiro、ライブ途中での中止に謝罪「とても悔しかったし、とても情けなかった」【全文】
ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroが8月31日、自身のSNSを更新。30日に開催された【MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025】愛知公園について、ライブ中盤に自身の喉の不調を受け、開催中止となったことを受け、謝罪した。
【画像】MY FIRST STORY・Hiro、ライブ途中での中止に謝罪【全文】
Hiroは「昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、本当にごめんなさい。折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない。自分自身LIVE途中で声が出なくなってしまったのは初めての経験でした。あの瞬間に中断するという決断をしたのはこのままベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事だなという判断で昨日、今日のLIVEを見送らせてもらいました」と記した。
その上で「とても悔しかったし、とても情けなかったです。でもそれも全て自分の至らなさからでした。楽しみにしててくれたみんな、本当にごめんなさい。必ず振替公演、全力な状態で挑むので、それまで待ってていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
同バンドのサイトでは、30日に「【MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025】8/30(土),31(日) 愛知・COMTEC PORTBASE公演 延期のお知らせ」と発表。「本日、ライブ中盤にHiroの喉の不調が見受けられ、応急処置はいたしましたが、続いての歌唱が厳しいと判断された為、開催を中止とさせていただきました。ご来場いただいた方に深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。
今後については「以下の日程で振替日程を調整いたしましたので、本日入場されたチケットの半券を大切に保管ください。ご都合の合わないお客様へはチケットの払い戻しもさせていただきますので、後日ご案内いたします」とし、「明日のグッズ販売に関しまして、13:00〜15:30で事前予約受け取りと通常販売を実施いたします。事前予約受け取りをお申し込みのお客様は配送への切り替えも可能となりますので、オフィシャルグッズストアより対象のお客様へメール等にてご連絡を差し上げます」と伝えていた。
■全文
昨日、今日楽しみにしててくれた皆さん、本当にごめんなさい。折角予定空けてもらって、高いチケット代払って来てくれていたのに不甲斐ない結果になってしまって本当に申し訳ない。
自分自身LIVE途中で声が出なくなってしまったのは初めての経験でした。あの瞬間に中断するという決断をしたのはこのままベストな状態じゃない中でみんなに歌を届けるのは凄く失礼な事だなという判断で昨日、今日のLIVEを見送らせてもらいました。
とても悔しかったし、とても情けなかったです。でもそれも全て自分の至らなさからでした。楽しみにしててくれたみんな、本当にごめんなさい。必ず振替公演、全力な状態で挑むので、それまで待ってていただけたら嬉しいです。
