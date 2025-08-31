絶対にお前とは付き合いたくないわっ!!!!!　「女の方が楽」と決めつける男性に、婚活女子は……【限界OLがマッチングアプリやってみた件。#147】

Instagramで漫画を発信されている、いも田@エッセイ描きたい人さん（@imo_mng）の漫画「限界OLがマッチングアプリやってみた件。」を配信！

◆Check!

＜＜第1話はこちら

＜＜1話からまとめ読みはこちら

＜＜前回のお話しはこちら

＜前回のおはなし＞

「生まれ変わったら男と女どっちがいい？」という話題で、イツキさんから「女の方が人生楽そう」と言われて……？

さすがいも田さん、冷静にイツキさんがNGなことを分析していますね……。今日限りで縁を切って、次の人に行きましょう！

いも田@エッセイ描きたい人さんの漫画は、Instagram・ブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！

◆Check!

＜＜1話からまとめ読みはこちら

■ご協力

いも田@エッセイ描きたい人さん（@imo_mng）

ブログ：https://purachika.napbizblog.jp/

※ブログで1話先読みができます！

（漫画：いも田@エッセイ描きたい人、文：マイナビウーマン編集部）

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。