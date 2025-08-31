絶対にお前とは付き合いたくないわっ!!!!! 「女の方が楽」と決めつける男性に、婚活女子は……【限界OLがマッチングアプリやってみた件。#147】
Instagramで漫画を発信されている、いも田@エッセイ描きたい人さん（@imo_mng）の漫画「限界OLがマッチングアプリやってみた件。」を配信！
＜前回のおはなし＞
「生まれ変わったら男と女どっちがいい？」という話題で、イツキさんから「女の方が人生楽そう」と言われて……？
さすがいも田さん、冷静にイツキさんがNGなことを分析していますね……。今日限りで縁を切って、次の人に行きましょう！
いも田@エッセイ描きたい人さんの漫画は、Instagram・ブログでも更新されています。
■ご協力
いも田@エッセイ描きたい人さん（@imo_mng）
ブログ：https://purachika.napbizblog.jp/
※ブログで1話先読みができます！
（漫画：いも田@エッセイ描きたい人、文：マイナビウーマン編集部）
