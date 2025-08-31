TBS NEWS DIG Powered by JNN

³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î½¬¼çÀÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤­¤ç¤¦ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

º£Æü¤ÎÃíÌÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î²ñÃÌ¤Ç¤¹¡£

²ñÃÌ¤Ç½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤òÎ¶¡¢¥¤¥ó¥É¤ò¾Ý¤ËÎã¤¨¤Æ¡ÖÎ¶¤È¾Ý¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥ó¥É¤ÏÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¯¥¢¥Ã¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÃæ¹ñ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò50%¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥ó¥É¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë°­²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¤¥ó¥É¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥é¥ó¤ä¥í¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¼óÇ¾¤¬½¸¤Þ¤ëº£²ó¤Î²ñµÄ¤Î¾ì¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¼«¤é¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£