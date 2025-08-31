うわっ、オジサンじゃん……。初めてパパ活で待ち合わせした男性、イメージと全然違って……【ないものねだりの女達。 #674】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
SNSでメッセージを送ってきた男性とやり取りをしている美月。ついに会うことになったようですが……。
アリスに嘘をつき、私服に着替えてまで会いに行ったんですね……。美月が無事に帰れることを祈ります。
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
