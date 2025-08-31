Ï·ÊÞ³ÚÃÄ¡¢¿À¸Í¤Î¾®¥µ¥í¥ó¤Ç±éÁÕ²ñ¡¡¿À¸Í¡¢Ï·ÊÞ³ÚÃÄ¤¬Äê´ü±éÁÕ
¡¡´ØÀ¾¤òµòÅÀ¤Ë¼¼Æâ³Ú¤ò±éÁÕ¤·¡¢60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Þ¥ó¶¨²ñ¡×¤¬¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÈþÍÆ±¡¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥µ¥í¥ó¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÄê´ü±éÁÕ²ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡£Âçºå¤äÅìµþ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¿±éÁÕ²ñ¤è¤ê¤â¾®µ¬ÌÏ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£²»³Ú´ÆÆÄ¤Î±ä¸¶Éð½Õ¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤Ï¡Ö¿À¸Í¤Ëº¬ÉÕ¤¯Ê¸²½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÄéÍªÊ¿¡Ë
¡¡¥µ¥í¥ó¤ÏJR¿·¿À¸Í±Ø¶á¤¯¤Î¡Ö¥á¥é¥ó¥Æ¡×¡£¶¨²ñÌ¾¤Ë´§¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Îºî¶Ê²È¥Æ¥ì¥Þ¥ó¡Ê1681¡Á1767Ç¯¡Ë¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤¬Í³Íè¤À¡£¥Ô¥¢¥Î¤Ï1930Ç¯º¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤¼ÒÀ½¡£30¤Û¤É¤¢¤ëµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢±éÁÕ¼Ô¤ÎÉ½¾ð¤äÂ©¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºî¶Ê²È¤¬³èÌö¤·¤¿18¡¢19À¤µª¤Î²¤½£¤Ç¤Ï¾¯¿Í¿ô¤Î±éÁÕ²ñ¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢±ä¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤â¤³¤³¤À¤±¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿5·î¤Î±éÁÕ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥óÁÕ¼Ô¥¦¥Ã¥é¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥£¡¼¥¹¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¡¢¸°È×ÁÕ¼Ô¹âÅÄÂÙ¼£¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¡¢¥Á¥§¥íÁÕ¼ÔÏÉ¸«ÉÒ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Î¥È¥ê¥ª¤¬¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¤ä¥Ï¥¤¥É¥ó¤Î»°½ÅÁÕ¶Ê¤òÈäÏª¡£´ÑµÒ¤Ï¥ï¥¤¥ó¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥Èþ¤Ê²»¿§¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡±ä¸¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í¤Î³¹¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£²è²È¤È¤·¤Æ¶á¤¯¤Ë¹½¤¨¤¿¥¢¥È¥ê¥¨¤«¤é·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢ÄÌ¤ê¤ÎÅ¹¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¼Â´¶¤·¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë±éÁÕ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ê¸²½Åª¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¿·´´Àþ¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ë¶á¤¤¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢4·î¤Î¿À¸Í¶õ¹Á¤Î¹ñºÝ²½¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò°¦¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê²»³Ú²È¤ËÄê´üÅª¤Ê±éÁÕ¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤âÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤À¡£6¡¢7·î¤âÏ¢Â³½Ð±é¤·¤¿ÏÉ¸«¤µ¤ó¤Ï´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¡Ö±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡ÖÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¿Í¤¬¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î±éÁÕ²ñ¤¬¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ï·î1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç±éÁÕ²ñ¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Þ¥ó¶¨²ñ¡¡1963Ç¯¡¢Âçºå²»³ÚÂç¤Î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿±ä¸¶Éð½Õ¤µ¤ó¤¬Á°¿È¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Þ¥ó¡¦¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤ò·ëÀ®¡£18À¤µª¤´¤í¤Î¥Ð¥í¥Ã¥¯²»³Ú¤ä¸ÅÅµÇÉ²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼¼Æâ³Ú¤ÎÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢´ØÀ¾¤òµòÅÀ¤Ë±éÁÕ¤ä¸¦µæ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¼Æâ³ÚÃÄ¤ÎÂ¾¡¢¹ç¾§ÃÄ¤âÍÊ¤·¡¢ÀßÎ©°ÊÍè¡¢Âçºå¤Ê¤É¤Ç³«¤¤¤¿±éÁÕ²ñ¤Ï500²ó°Ê¾å¤ò¿ô¤¨¤ë¡£86Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£