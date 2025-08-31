◆ＳＡＴＯ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 高校野球女子選抜０―８イチロー選抜ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）

巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝がイチロー選抜ＫＯＢＥ ＣＨＩＢＥＮの「４番・中堅」でフル出場。３回に２年連続弾となる３ランを放つなど５打点の活躍で、イチロー選抜の５連勝に貢献した。

３回の本塁打は１死一、二塁の場面で飛び出した。打った瞬間、確信歩きをするほどの打球だった。現役時代はナゴヤＤの名称だったバンテリンＤで本塁打を放つのは、２００２年８月１７日の中日戦以来、２３年ぶり。「この球場が大好きで、よく打ったんです。打席に入ってよみがえりました。現役時代でもないぐらいの完璧な当たりでした。自分が一番びっくりしました。４番バッターの一振りができました」と興奮気味に振り返った。

左翼席からは石川から駆けつけた母校・星稜の吹奏楽部とチアリーダー部の後輩たちが応援してくれた。星稜の応援を耳にしながらプレーするのは“５打席連続敬遠”されて明徳義塾に敗れた９２年夏の甲子園以来とあって「星稜の応援を（打席で）聞くのはあの試合以来です。星稜コンバットを聞いて感動しました。みんな、ありがとう。とてもパワーをもらいました」と後輩に感謝した。

試合前のフリー打撃では４１スイングで柵越えはなかったにも関わらず、本番では豪快な一撃。イチローさんは「しかしヒデマー、考えられないですね。練習でなんか一本も出ないですよ。ホームラン。きょうはさすがにしんどいと思っていた。なかなか本塁打のイメージはできていなかったと思う。こういう人っているんですねって思いました。とんでもない選手です。これは想定外ですよ。スーパースターはそれをやるんですよ」と感心しきりだった。