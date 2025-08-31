自然の調和した癒やしの宿で乳緑色の名湯を楽しむ／黒川荘

びょうふ岩露天風呂は広々とした絶景が楽しめる湯。露天めぐり専用浴室もある

渓流沿いののどかな風景のなかに立つ宿は、落ち着いたたたずまいが魅力です。

宿泊客専用と日帰り専用の風呂で、美しい乳緑色の名湯が楽しめます。宿泊客専用露天風呂では、天然の巨岩・びょうぶ岩を見ながら入浴することができます。また、露天と内湯を備えた離れの「温もりの宿」4棟も趣がありおすすめ。

素材の持ち味を生かした、夕食の一例

離れ客は純和風のお部屋

日帰り客専用の「きり湯露天風呂」

■黒川荘（くろかわそう）

住所：熊本県南小国町満願寺6755-1

TEL：0967-44-0211

時間：IN15時／OUT11時



2つの名泉も料理もまるごと満喫／旅館 山河

小川沿いの緑に包まれる女性用露天の四季の湯。男性用露天風呂もあり

黒川では珍しく、泉質の異なる2種の自家源泉をもつ宿。デトックス効果のある硫黄泉と、保湿効果のある塩化物泉が楽しめます。阿蘇小国の旬の素材を生かした本格日本料理も楽しみです。

手の込んだ前菜から始まる10品ほどの会席料理

客室は落ち着きある和室

■旅館 山河（りょかん さんが）

住所：熊本県南小国町満願寺6961-1

TEL：0967-44-0906

時間：IN15時／OUT10時



開放感あふれる森の露天風呂／山あいの宿 山みず木

森の湯では奥黒川の四季折々の景色や小鳥のさえずりが楽しめる

黒川で湯めぐりといえばまずその名が挙がる人気の湯。目の前にはヤマメも泳ぐ清流・田の原川が流れ、鳥のさえずりをBGMに楽しむ露天がとても魅力的です。湯上がりには茶房「井野家」で。1日限定20個のプリン300円をぜひ。

夕食の一例。川の幸や野菜中心の会席料理

客室ごとに異なる調度品を配すなど、こだわり満載

■山あいの宿 山みず木（やまあいのやど やまみずき）

住所：熊本県南小国町満願寺6392-2

TEL：0967-44-0336

時間：IN15時／OUT11時



黒川随一の風呂数を誇る、全14湯！／ふもと旅館

うえんの湯の泉質は、やわらかくクセのない弱アルカリ性単純温泉

温泉街のほぼ中心に位置する便利な立地。宿内で湯めぐりが楽しめてしまうほど、風呂数が多いのが自慢です。湯量豊富な自家源泉を生かした源泉かけ流し。女将が献立を考案する和洋折衷の創作料理も人気です。

女将が厳選して仕入れた食材を使った夕食

最大1.5ｍまでしだいに深くなる貸切風呂「立湯」

■ふもと旅館（ふもとりょかん）

住所：熊本県南小国町満願寺6697

TEL：0967-44-0918

時間：IN15時／OUT10時



色が変わる不思議な温泉／旅館 美里

美郷の湯は変化する色のなかでも、コバルトブルーが特に美しい

観光に便利な温泉街の中心にある宿。美肌効果で名高い硫黄泉が湧いています。時を経ると色が透明、白、青へ変わるという全国的にも希少な湯。同じ源泉ながら男湯と女湯で色が違う場合があるというから不思議ですね。

上品な味付けが人気の「美里会席」は食事処で提供

■旅館 美里（りょかん みさと）

住所：熊本県南小国町満願寺6690

TEL：0967-44-0331

時間：IN15時／OUT10時



高台から里山を望む離れの宿／こうの湯

森の湯は男女ともに立ち湯を併設。男性用は最深162cm

小高い丘の上にあり、閑静な環境が魅力的な宿。10室中5室が離れの造りで、平屋と一戸建て、眺めのよいメゾネットの3タイプあります。全棟に専用露天風呂を備えるワンランク上の客室です。メゾネットタイプには内湯も備わっています。

肥後牛のしゃぶしゃぶなど地元食材を使った料理

自家源泉で湯量豊富な露天風呂付きの客室は、各部屋で風呂の造りが異なる

■こうの湯（こうのゆ）

住所：熊本県南小国町満願寺6784

TEL：0967-48-8700

時間：IN15時／OUT10時



黒川温泉屈指のパノラマ／瀬の本高原ホテル

絶景鼻の湯は標高920ｍの地から楽しむ180度超えの大パノラマ

九州でも有数のパノラマを誇る宿。眺望は客室だけでなく露天風呂からもたっぷり楽しめます。特に夕焼けや満天の星は、息をのむほどの美しさ。ガラス張りの大浴場から見る大草原や阿蘇五岳も、時間ごとに表情が変わり美しい景色をみせてくれます。地元の食材を使った食事も楽しみです。

阿蘇産の米など、地元食材を中心に料理される夕食

■瀬の本高原ホテル（せのもとこうげんほてる）

住所：熊本県南小国町満願寺5644

TEL：050-1721-9577

時間：IN15時／OUT10時



黒川美肌湯の代名詞的な湯宿／いこい旅館

滝の湯は滝のような打たせ湯があり野趣満点。女性用露天には名物立ち湯が

黒川温泉で美肌湯といえば、こちらの名前が挙がる名物湯が評判の宿。そんな湯がバラエティ豊かな湯船で楽しめます。なかでもおすすめは女性用露天に備わる立ち湯。水深は150cm、竹の棒につかまって入浴する個性的な湯です。美肌湯を原料にした温泉コスメも販売しています。

名物の女性用立ち湯。竹につかまって入れば独特の浮遊感が楽しめる

滝の部屋は洋室一間の造り。ほか和室、和洋室の客室もあり

地元小国の旬の素材を使った季節替わりの和食会席料理を提供

■いこい旅館（いこいりょかん）

住所：熊本県南小国町満願寺6548

TEL：0967-44-0552

時間：IN15時／OUT10時



川音をBGMにのんびり癒やしのステイ／旅館 湯本荘

かじかの湯は田の原川を眼下に望む露天。檜風呂の木の香りが素敵

全客室が川に面しており、せせらぎの音をBGMにくつろぐことができます。露天風呂は川を望む「かじかの湯」と竹林に囲まれた「あじさいの湯」、ほかに貸切風呂や内風呂も用意されています。地元の野菜に毎日仕入れる清流育ちのヤマメなど、こだわり食材を使った料理も堪能できます。

貸切風呂は3種類。写真は檜風呂

地場産物をたっぷり使った夕食の会席

■旅館 湯本荘（りょかん ゆもとそう）

住所：熊本県南小国町満願寺6700

TEL：0967-44-0216

時間：IN15時／OUT10時



子ども連れなら迷わずココ！／やまびこ旅館

黒川温泉一といわれる広さの大露天風呂の仙人風呂が人気

ホスピタリティあふれる、子ども連れにもやさしい宿で、幼児向けメニューも充実しており、パパママにもうれしい宿。食事は地元食材を生かしたこだわりの会席料理。親子檜風呂や岩風呂など全6種ある貸切風呂も24時間無料で利用できます。

子どもがはしゃぎまわっても大丈夫な貸切風呂も。写真は岩風呂

小学生夕食の一例。ほかに幼児用の夕食もある（予約時用確認）。食事処には子ども用のいすや食器なども準備されている

■やまびこ旅館（やまびこりょかん）

住所：熊本県南小国町満願寺6704

TEL：0967-44-0311

時間：IN15時／OUT11時



