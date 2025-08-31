【MLB】ドジャース 1ー6 ダイヤモンドバックス （8月30日・日本時間31日／ロサンゼルス）

【映像】最大のチャンスが…際どい判定の一部始終

最大のチャンスを潰してしまい、ドジャースファンにとってはフラストレーションの溜まる結果になってしまった。ドジャースの大谷翔平投手はダイヤモンドバックス戦で「1番・DH」で先発出場。第3打席で先制打となる一打を放ったが、まさかの結果に終わった。

グラスノー投手、ロドリゲス投手ともに好投してともに無得点で迎えた5回裏。先頭のキケ・ヘルナンデス選手が内野安打、続くロハス内野手が二塁打を放ち、無死二、三塁というチャンスを作ったドジャースはここで打席に大谷が。グラスノーへの援護点を期待される中で迎えたこの打席での大谷はロドリゲスが投じた高めのストレートを打ち上げた。

打球はやや浅めながらレフトフライ。三塁ランナーのキケが普通に走ればまず犠牲フライとなるような当たり。それだけにレフトのグリエル外野手が捕球したところでキケもスタートした。

レフトのグリエルはこの打球を取った後に強肩を生かしたバックホーム。やや送球が左にそれ、ロマノ捕手はホームベースよりもやや左側でキャッチしたが、捕球後すかさずホームベースを駆け抜けようとしたキケにタッチ。際どい判定となったが、結果はまさかのアウト。チャレンジもしたが、判定は覆ることがなかった。

さらに悪い流れは続き、大谷の次に打席に入ったベッツ内野手は鋭い当たりを放つもサードライナーでアウト。なんと無死二、三塁で無得点で終わるというまさかの結果になった。

もしキケがスライディングしていたら……とも思わせる当たり。それだけに視聴者も「スライディングしてれば」「グリエルの肩を褒めるしかない」と悔しさが残るコメントが目立った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）