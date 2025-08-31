ユーロバスケットで高得点連発のドイツ…シュルーダーが大会通算500得点を突破

8月30日。ドイツ代表チームは「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ3戦目でリトアニア代表を相手に約38分間にわたってリードを保持し、107－88で勝利した。

27日のモンテネグロ代表戦（106－76）、29日のスウェーデン代表戦（105－83）に続いてこの試合でも100得点以上を奪ったドイツは、グループBで無傷の3連勝。2試合を残しているものの、9月6日からラトビアでスタートする決勝トーナメント進出が決まった。

リトアニア戦ではデニス・シュルーダー（サクラメント・キングス）がゲームハイの26得点4スティールに3リバウンド6アシスト、フランツ・ワグナー（オーランド・マジック）が24得点7リバウンド4アシスト、ダニエル・タイスが23得点6リバウンド、アンドレアス・オブストが5本の3ポイントシュートを沈めて15得点に5アシストを記録。

この日ドイツは3ポイントが絶好調。オブストとシュルーダーがそれぞれ5本を沈めたほか、ビッグマンのタイスがノーミスで3本、ワグナーも2本を決めるなど、チーム全体で成功率54.3パーセント（19／35）をマーク。1試合で3ポイント19本成功は、1995年以降のユーロバスケットで最多タイとなった。

また、シュルーダーはリトアニア戦を終えて、ユーロバスケットで大会通算518得点に到達。ドイツ代表選手で大会通算500得点をクリアしたのは、レジェンドのダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス／1052得点）に次いで2人目の快記録となっている。

【動画】リトアニア戦で19本の長距離砲を沈めたドイツのハイライト！





