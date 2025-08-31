韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、イ・リオ（23歳）が素晴らしいステージを披露するも、まさかの結果に肩を落とした。

【映像】脚が長い！元アイドルの練習生の完璧ステージ

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

衝撃の結果に「これ、あってる？」「間違ってると思う」

リオはかつて、HYBEのプレデビューチーム「Trainee A」の一員として活動。その後ソロアーティストとしてデビューした経験を持つ。『BOYS II PLANET』では現在5位とデビュー圏内に位置しており、ポジションに分かれて対決する「階級争奪ポジションバトル」では、ボーカルポジションでi-dle「Queencard」チームのリーダーとキリングパートを担当する。

「Queencard」チームでは、チョン・サンヒョン（17歳）だけが音程が不安定で、中間テストでマスターから「サンヒョンはなぜこの曲を選んだんだろう？音程をつかめていない」「君のパートが来るたびに流れが途切れる感じがする」と指摘を受けてしまう。練習生による評価でもチーム内最下位になり、落ち込むサンヒョン。しかしリオはそんなサンヒョンを「自信を持って。1位になるぞ！」と励ました。

ある夜、宿舎でサンヒョンから「兄さんはデビューを目標にここへ来たんですか？」と質問されたリオ。リオは「そうだよ。練習生をやめたとき、本当にアイドルをやりたくないと思って、ソロデビューしたんだ。でも意外と未練が残っていて。思った以上に1人はきつかった。だからここでデビューして、一緒に夢を叶えていける仲間を見つけたいんだ」と、オーディションに参加した経緯を明かす。その後もリオはサンヒョンに細かくアドバイスし、チームの士気を高めていった。

本番のステージではまず、レザージャケットを着用し、ギターやベースなどの楽器を手にしたメンバー4人が現れる。リオは歌い出しを担当し、巧みな表現力でパワフルな歌声を響かせた。サビでは花火が噴き上がり、迫力たっぷりの演出にも歓声が起こる。中盤ではなんとリオがギターを床に叩きつけて破壊するという、驚きの展開が。マスターや練習生たちも立ち上がり、4人は堂々としたパフォーマンスで大いに盛り上げた。

練習生たちやマスターからは「リオは強烈だね」「全員合格！」「リオはもともと上手いね」「今までで一番良かった」と興奮冷めやらぬ感想が相次ぐ。しかし観客による投票の結果、リオは910点で、チーム内最下位になってしまった。練習生からは信じられないとばかりに「これ、あってる？」「間違ってると思う」「リオさんがビリ？」とどよめきが起こる。

リオ自身も衝撃だったようで、「すごく悔しかったです。一生懸命準備したのに。受け入れないといけない結果だと思いますが…」と絶句していた。SNSでも「なんで？？」「ありえない」などの声があがっていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）