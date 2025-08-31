¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¡¢¿·¶Ê¡ÖFamily¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡ÙED¥Æー¥Þ¤Ë
¡¡¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¤Î¿·¶Ê¡ÖFamily¡×¤¬¡¢10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÉã¤Ï±ÑÍº¡¢Êì¤ÏÀºÎî¡¢Ì¼¤Î»ä¤ÏÅ¾À¸¼Ô¡£¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬10·î8Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÊ¿Æü¡É¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë°ìÌë¡¡¡Øweekday¡Ù¥ê¥êー¥¹¥Ä¥¢ーºÇ½ª¸ø±é¡Ë
¡¡ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢WEB¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¸å¡¢³ÑÀîBOOKS¤«¤é½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡£¸½ÂåÆüËÜ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬¥Áー¥ÈÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷ ¥¨¥ì¥ó¤Ø¤ÈÅ¾À¸¤·¡¢½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¿Í´Ö³¦¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯²¦²È¤Î±¢ËÅ¤ËÁ°À¤¤ÎÃÎ¼±¤È°µÅÝÅª¥Áー¥È¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡ÈÄË²÷ÀåÀï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡É¤À¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖFamily¡×¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë¡È²ÈÂ²°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò²þ¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿1¶Ê¡£Í¥¤·¤¯¤â³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¤Ï¡¢¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ØBIG LOVE¡Ù¤ò10·î5Æü¤ËÌ¾¸Å²° ÄáÉñKD¥Ï¥Ý¥ó¡¢10·î6Æü¤ËÅìµþ ²¼ËÌÂômona records¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¦¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤ÓED¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¤æ¤¤¤Ë¤·¤ª¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ì¥ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·Ò¤¬¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯»ä¤¿¤Á¤Î»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çº¤ó¤À¤ê¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë