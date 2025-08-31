元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が31日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカショットを披露した。

TBS「サンデージャポン」に真っ白のミニスカ衣装で出演。オフショットを多数投稿した。

「今日もありがとうございました！昔から大好きな番組なので出演するときは毎回とっても緊張するんですが、不思議と母校に帰ってきたみたいなアットホームな雰囲気があるんです！

きっとあったかい出演者やスタッフの皆さんのおかげ

そして今回もまたお隣のデーブさんとCM中にたくさんおしゃべりできて楽しかったな〜」と楽しんだ様子。

「最後の1枚、放送終わりにサンジャポジャーナリスト宮内さんがオフショットを撮ってくださったので平成ギャルピースをしてみました笑」とサービスショットも公開した。

「実は昨日7か所くらい蚊に刺されてしまって 腕とか脚とか赤くなってるところを必死にコンシーラーで隠してたのですが録画で見返したらしっかり見えてました笑 かゆ〜い！みなさまもお気をつけくださいっ」と裏話も明かした。

フォロワーからは「めっちゃくちゃ可愛い〜」「神スタイル」「美脚がなんとも素敵です」「足綺麗」「峰不二子度↑」「スタイルが良くて美脚ですね」などとコメントが寄せられた。