本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。0-0の5回、チャンスで左飛を放ったが、三塁走者の“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手がホームタッチアウト。まさかのダブルプレーになった。試合は1-6で敗戦。キケは試合後「あのプレーは試合の流れを変えたかもしれない」と反省した。

0-0の5回無死二塁、三塁の打席。大谷はレフトへの飛球を放った。三走キケがタッチアップ。送球が逸れ、捕手モレノが飛び込むようにしてタッチした。スライディングしなかったキケは、ぎりぎりのタイミングでアウトに。ドジャース先制かと思われたが、最悪の形でゲッツーとなった。リプレー検証でも判定は変わらなかった。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席では、実況ジョー・デービス氏が「滑ったほうが良かったでしょうか？」と一言。次の打席を控えていたベッツが本塁付近で「滑れ」との指示を送っていたようにも見えたが、ドジャースOBの解説オーレル・ハーシュハイザー氏が「ムーキーの合図はどうだ？ 滑れ、だ。でもキケはそうしなかった。彼（ムーキー）は滑れと指示している。キケはムーキーが見えなかったか、彼の指示を無視したかだ」と語っていた。

同局は試合後、取材に応じるキケの映像も公開。「左翼へのフライ。タッチアップする状況。ホームに向かったら、ボールがムーキーの方向に送球された。ムーキーは滑れと指示していた。（捕手と被り）僕は見えておらず、スライディングしなかった。アウトになったがセーフだと思ったよ」と振り返っている。

先制点となれば、流れはドジャースに傾いていた可能性もある。キケは「あのプレーは試合の流れを変えたかもしれない。上手くいかなかった。休養明けの2試合はかなり調子が悪く、このままではダメだ。安定感を出さなければ」と反省。好投した先発グラスノーを見殺しにする形にもなり「イライラしているよ。ここ2試合、先発投手は僕たちに勝てるチャンスを与えてくれた。得点できなかった。だから負けたんだ」と語った。



