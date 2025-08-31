イメチェン前の与田祐希（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/31】元乃木坂46の与田祐希が31日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】与田祐希の大胆イメチェン姿

◆与田祐希、大胆イメチェン


「ひと段落、一区切り」とし、金髪ロングから暗髪のボブにイメージチェンジした姿を披露した与田。「マネージャーさんがたくさん写真撮ってくれた」と白Tシャツにジーンズのラフなスタイルでのオフショットを多数アップした。

新しいヘアスタイルに、SNS上では「無敵の可愛さ」「ばっさり切ってる」「似合ってる」「どタイプ」など悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】