与田祐希、金髪ロングから大胆イメチェン「ばっさり切ってる」「無敵の可愛さ」とファン悶絶
【モデルプレス＝2025/08/31】元乃木坂46の与田祐希が31日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】与田祐希の大胆イメチェン姿
「ひと段落、一区切り」とし、金髪ロングから暗髪のボブにイメージチェンジした姿を披露した与田。「マネージャーさんがたくさん写真撮ってくれた」と白Tシャツにジーンズのラフなスタイルでのオフショットを多数アップした。
新しいヘアスタイルに、SNS上では「無敵の可愛さ」「ばっさり切ってる」「似合ってる」「どタイプ」など悶絶の声が寄せられている。（modelpress編集部）
