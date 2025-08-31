◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(31日、ZOZOマリン)

ロッテ・友杉篤輝選手が、プロ初ホームランを放ちました。これでロッテが3点リードとしています。

今季プロ3年目を迎えた友杉選手。ルーキーイヤーから1軍出場を重ねていましたが、ここまで通算281試合の出場で本塁打はゼロとなっていました。

そんな中、先日26日のオリックス戦では一時ホームランとなった一発が。しかしこれはポール際の打球だったため、リクエストを受けてファウル判定に変わっていました。

ソフトバンクとの3連戦最終戦に「9番・ショート」でスタメン出場した友杉選手。4回に迎えた第2打席ではソフトバンクの3番手・木村光投手と対戦します。3球のボールから、4球目を見逃し迎えた5球目。高めのストレートをとらえると、レフトスタンドへ飛び込むプロ第1号ソロとなりました。

うれしい一発を放ち、笑顔でナインに迎えられた友杉選手。ベンチに腰かけると、隣にいた上田希由翔選手とも笑顔で言葉を交わします。

上田選手も7月17日にプロ初HRを放つも、この試合がコールドゲームとなり認められず。“幻の一発”を放っていました。その後8月2日の試合で、正真正銘のプロ初HRを記録していました。そんな幻のHRコンビが並んで笑顔を見せるシーンも見られました。