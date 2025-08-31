「カジュアルすぎ」が苦手な人へ！【ユニクロ】マンネリ打破！「Tシャツコーデ術」

Tシャツコーデをきれいめに着こなすには？ Tシャツコーデがマンネリしがち……。そんな大人女性は、上品見えが狙える淡色のTシャツを取り入れてみて。今回は淡色コーデが得意な@minamii.__さんをお手本に【ユニクロ】のTシャツを使ったきれいめコーデ術をご紹介します。

ワントーンで統一した大人の洗練コーデ

【ユニクロ】「クルーネックT」\1,500（税込）

@minamii.__さんが「着心地良くてヘビロテ」しているという淡色Tシャツ。フィット感のあるシルエットや首が詰まったクルーネックなど、カジュアルが苦手な大人世代もトライしやすいきれいめな一着です。スラリとしたセンタープレス入りのパンツを合わせれば、きちんと感もある洗練コーデに。Tシャツはタックインして、スタイルアップを狙って。

マーメイドスカートでエレガントな女っぽコーデに

淡色のきれいめTシャツなら、エレガントなマーメイドスカートとも好相性。カジュアルコーデが苦手な大人女性にもおすすめです。淡色のワントーンで統一するのも、上品見えのポイント。黒のバッグとシューズでキリッと引き締めると、野暮ったさを回避できるはず。ネックレスなどのアクセで華やぎをプラスすると、シンプルになりすぎません。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M