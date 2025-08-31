『オールナイトニッポン』2年ぶり“お笑いラジオスターウィーク” 全17組を発表
ニッポン放送では、9月8日から13日にかけて2年ぶりに『オールナイトニッポン お笑いラジオスターウィーク』を開催する。深夜1時からの『オールナイトニッポン』と深夜0時からの『オールナイトニッポンX(クロス)』、深夜3時からの『オールナイトニッポン0(ZERO)』の3ブランド、全17枠のパーソナリティーをお笑い芸人が生放送で担当する。
『オールナイトニッポン』は、レギュラーパーソナリティーのナインティナイン、霜降り明星、オードリーに加え、8日はニューヨーク、9日はさまぁ〜ず、10日はキングコングという豪華なラインナップとなった。
『オールナイトニッポンX(クロス)』は、8日にスタミナパン、9日はオダウエダ、10日は家族チャーハン、11日はジョックロック、12日はママタルトと、これからの活躍が期待される若手芸人5組が担当。『オールナイトニッポンX(クロス)』はオールナイトニッポンのサブスクアプリ「オールナイトニッポンJAM」で音声のみの同時生配信もされる。
『オールナイトニッポン0(ZERO)』はレギュラーパーソナリティーのマヂカルラブリー、三四郎に加え、8日はニッポンの社長、9日はエバース、10日はバッテリィズ。そして『オールナイトニッポン お笑いラジオスターウィーク』大トリとなる13日は、独特な視点の毒舌で再ブレイクを果たした、“配信王”の永野が担当。こちらも個性の強い実力者が揃った。また『オールナイトニッポン0(ZERO)』はライブ配信アプリ「17LIVE」でスタジオの様子も動画で同時生配信される。
■さまぁ〜ずコメント
【大竹一樹】まずは始まる前に眠くならないように気をつけます。ずっと長いこと深夜ラジオをしている超人的なおじさん達がいますが、その人たちと比べることはしないでほしいですね（笑）急にやったおじさんということも踏まえて楽しんでもらいたいです！本当に久しぶりの深夜生放送なので、どうなるかまったくわかりませんが、楽しみです！
【三村マサカズ】久しぶりの深夜ラジオ生放送ということで楽しみです。当日までどうなるか何もわからないので、「結果良かったな」とか「なんか次が決まっているわけではないのに反省しちゃったな」とか、どのような結果になるか分かりませんが、なるべく反省の少ないように楽しみたいです！
もうこの年になると完全に寝てる時間ですし、みんなが起きてくるぐらいに家に帰るなんて、もう20年以上していないと思うのでおじさんのドキドキも含めて楽しんでもらいたい
です！
■ニューヨークコメント
【嶋佐和也】
8年振りくらいにニューヨークのオールナイトニッポンが一瞬だけ帰ってきます！
当時ニューヨークのオールナイトニッポン0を聴いてくれていた方も、今ニューヨークのニューラジオを聴いてくれている方も
そうでない方も是非！
【屋敷裕政】
10年ぶりに帰ってきました。
ただいま有楽町！
■キングコングコメント
【梶原雄太】
コンビでラジオなんて久しぶりすぎて、いつぶりか覚えていないレベルです。そもそもラジオが久しぶりすぎて…
放送禁止用語などよくわかってません。全力で頑張ります！！
【西野亮廣】
最近は肛門まわりを披露する仕事が多いので、トークだけで皆さまにご満足いただけるか一抹の不安はございますが、
誠心誠意、全力を尽くして臨ませていただきます。
■パーソナリティー
9/8（月）
ANNX スタミナパン
ANN ニューヨーク
ANN0ニッポンの社長
9/9（火）
ANNX オダウエダ
ANN さまぁ〜ず
ANN0エバース
9/10（水）
ANNX家族チャーハン
ANN キングコング
ANN0バッテリィズ
9/11
ANNX ジョックロック
ANN ナインティナイン
ANN0マヂカルラブリー
9/12（金）
ANNX ママタルト
ANN 霜降り明星
ANN0三四郎
9/13（土）
ANN オードリー
ANN0永野
