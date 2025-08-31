まだまだ続く今夏の猛暑。アイスクリームは暑さ負けせずにリフレッシュするために欠かせない必須アイテムです。今回は今年6月に発売された北海道ミルクのソフトクリームを無印良品使った３品をご紹介します。

濃厚な甘さと絶妙な塩味が際限なくループ！「北海道ミルクのソフトアイス 塩ミルク」

北海道ミルクのソフトアイス 塩ミルク 290円

牛乳はもちろん北海道産、塩はオホーツク海産。北海道三昧の逸品。濃厚でコクのあるミルクに、オホーツク塩がいいアクセントになって、塩ミルクの爽快感がずっと口の中に残ります。

ミルクの濃厚な味わいと塩味が見事にマッチ。甘すぎず、しょっぱすぎ絶妙な味のバランス。ミルクを強く感じたかと思うと、次には塩味を。そしてさらに次には甘さとしょっぱさが融合した味わい。

とうもろこしのやさしい甘さとミルクの甘さがマッチ「北海道ミルクのソフトアイス とうもろこし」

北海道ミルクのソフトアイス とうもろこし 290円

北海道産のとうもろこしをペーストにして、北海道産ミルクと混ぜ合わせた、なめらかな食感のアイスクリーム。とうもろこし感はやや控えながら、濃厚なミルク感が味わえます。

ほんのりと黄色づいたとうもろこし色のミルクの芳醇な味わいと、とうもろこしの控えなやさしい甘さがミックス。ミルクの甘さととうもろこしの優しい甘さが両立したちょうどいいバランスが心地よい。

ビターなキャラメルがミルクの甘さを際立たせる「北海道ミルクのソフトアイス キャラメル」

北海道ミルクのソフトアイス キャラメル 290円

ベースはほかのソフトアイスと同様に北海道産の濃厚なミルク。そこに加わるのがビターなキャラメル。控えめな甘さの大人向けのアイスクリームという印象。

ミルクのシンプルな甘さとビターなキャラメルのバランスがよく、ミルク好きにもビター派にも、そしてキャラメル好きも満足させてくれる逸品です。ベビーユーザーが多いのも頷け一品。

連日の猛暑。そんなときこそ、ガツンとくる甘さよりもむしろやさしくほのかな甘さを味わってみたくなるもの。今回紹介した3つのアイスクリームは、まさにそんなやさしい甘さに、ワンポイントのアクセントが加えられた商品です。まだ続くこの暑さ。ぜひ、味わってみてください。

ウフ。

ウフ。編集部スタッフ

スイーツがないと始まらない。 スイーツ好きのための情報メディア。全国の素敵なスイーツ情報を発信していきます。