¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£³¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥ß¥¹¡¡Îæ°æÇî´õ¤ÏÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇÁ÷¤é¤ì¤ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê£³£±Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Î£³²ó¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¹¶·â»þ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Ç¥ß¥¹¤¬Â¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬£²²ó£°¡¿£³¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦Èø·Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»ûÃÏ¤Ø¤Î£³µåÌÜ¡¢Äã¤á¤ËÊÑ²½µå¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÎæ°æÇî´õÊá¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬Êá°ï¡£ÄË¤¤¥ß¥¹¤ÇÁê¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó»à¤È¤Ê¤êÃÓÅÄ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÈø·Á¤Î£³µåÌÜ¤Î¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤¿ÊÑ²½µå¤òÎæ°æ¤¬Êáµå¤Ç¤¤º¿ÊÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯£´µåÌÜ¤ÎÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¤³¤Î£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç£²¤Ä¤ÎÊá°ï¤È¡¢£±¤Ä¤ÎË½Åê¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Î¥ß¥¹¤¬¼ºÅÀ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î£´²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÎæ°æ¤ÎÂÇ½ç¤ÇÂåÂÇ¡¦Ã«Àî¸¶¤¬Á÷¤é¤ì¡¢Îæ°æ¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¹¶·â¿Ø¤ÏÌîÂ¼¤¬ÆóÎÝ¤±¤óÀ©»à¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÛ¹¶¤¬Â³¤¡¢£´²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·¤Ä¤Î»ÄÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£