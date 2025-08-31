TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が31日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」で、ゲストの人気女優からの質問にタジタジとなるひと幕があった。

この日のゲストは江口のりこ。昨年にもゲストで登場した際、安住アナと2人きりでドライブをした思い出を語っていた。観劇した際に偶然隣の席で会話。江口が車で来ていることを知り、帰りに安住が「送ってくださいよ」と頼んだという経緯を振り返った。

当時を回想し、江口は「安住さんが“私ん家、ここ曲がってすぐなので、ちょっと停めてコーヒーでも飲みましょう”って、近くのコーヒーショップでコーヒー買ってきてくれて、車の中でいろいろ話しましたよね。いろいろ聞いた、私は。お金のこととか、結婚のこととか。その時まだご結婚されてなくてね」と明かした。

安住アナが「でもね、なにも始まらなかったんですよ」と言うと、江口から「あの時、私が“ちょっと家行っていいですか？”って言ってたら、変わってたかな？どうですか？家に入れなかった？イヤだった？」と立て続けに問われた。

安住アナはタジタジになりながら「変わってないと思います…。多分、あのタイミングじゃないと思いますよ…。だってお互いすごい緊張してたんですもん」と苦笑いした。

江口も「何この話」と自らツッコミを入れ、笑わせていた。