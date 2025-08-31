11人組ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)のメンバー・TSUZUMI(海老原鼓、18)が、31日のライブ出演をもって約1年ぶりに活動を再開することが同日分かった。所属事務所「株式会社LAPONE GIRLS」の公式サイトで発表された。

サイトでは「弊社所属 ME:I TSUZUMIに関しまして、昨年から休養を取らせていただいておりましたが、体調も回復し8月31日の【2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I"】への出演をもって活動を再開させていただきます」と報告。

「TSUZUMIの休養期間中、ファンの皆さま、関係者各位にはご迷惑、ご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続き、TSUZUMIおよびME:Iへのご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

昨年8月、TSUZUMIは適応障害との診断のため長期的に活動を休止することが発表された。グループを巡っては、今年3月にCOCOROが体調不良のため当面の間活動を休止。7月にはRANが「精神的疲弊のため」休養することが発表されるなどメンバーの活動休止が相次いでいる。