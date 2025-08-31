「前にも言ったよね」「段取りが悪いだけ」上から目線で家事に口出しする夫
妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）
妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。
※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。
子どもが産まれてからというもの、育児に翻弄される妻に対して家事のダメ出しをしたり、妻の話を聞かず自分の話ばかりしたり…。妻は夫に対してイライラが積み重なっていました。
子どもがいるのに自分中心にふるまう夫。妻の我慢ならない気持ちも理解できます。しかし、夫には悪気があるわけではなく、思ったことを何も考えずに口に出している様子…。パートナーに何かをしてほしい時は、相手の状況や気持ちを考えてから伝えるべきですね。
著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』