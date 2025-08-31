３１日（日）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対ヤクルト戦。日本ハムの先発投手は北浦竜次、対するヤクルトの先発投手は石原勇輝。

日本ハムは２回表、先制に成功。今川優馬、進藤勇也の２者連続本塁打で２点を奪う。２点をリードする。

４回表、一死から進藤が２打席連続の本塁打を放ち１点を追加。３対０とした。

４回裏、マウンドに２番手の松岡洸希が上がる。二死一三塁とされたものの無失点で切り抜けた。

５回裏、３番手の福田俊が登板。本塁打を浴び１点を奪われる。３対１となる。

６回裏、４番手の澁谷純希が登板。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

７回裏、マウンドに上がったのは５番手の宮内春輝。適時打で１点を奪われる。３対２となる。

８回裏、マウンドに上がったのは６番手の松本遼大。ヤクルト打線を三者凡退に打ち取った。

１点リードの９回裏、松本遼は犠牲フライで１点を奪われる。日本ハムは土壇場で同点とされてしまう。

延長１０回表、無死一二塁から星野ひのでが三振に倒れ１アウトに。続く打席には上川畑大悟を迎える。しかし上川畑はダブルプレーに倒れ３アウト。日本ハムはチャンスを活かすことができなかった。

延長１０回裏、マウンドに７番手の池田隆英が上がる。二死三塁とされたものの無失点で切り抜けた。

日本ハムはヤクルトと３対３で引き分け。

