¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯8¡½2¹Åç¡Ê31Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¡¢29Æü¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¡Ê36¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¹ÅçÀèÈ¯¡¢º´Æ£ÌøÇ·²ð¤Î141¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¬¡¢Æó¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£3²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥º¤È¸òÂå¤·¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê1ÂÇÀÊ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡29Æü¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ3»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£·×7ÂÇÀÊ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤È²÷²»¤³¤½¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÂÎ¤Ï¸µµ¤¤Ç¡¢Áö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£9·î2Æü¤«¤é¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡Ë¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ç¼é¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç±¦¤¹¤Í¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£Æ±12Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÄ´À°¤·¡¢8·î29Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ÇÌó4¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë