フジテレビ系「かのサンド」が３１日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。

宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、都電荒川線に乗って早稲田を目指した。

伊達は同番組で、この日も月替わりナレーターを務めた姪っ子で声優・伊達さゆりのデビュー秘話を告白。進行の狩野が「大人気グループ『Ｌｉｅｌｌａ！』のメンバー。伊達さんの姪っ子。伊達さゆりちゃん」と紹介すると、伊達は「もう狩野くんも小っちゃい頃から知ってるからね」と目尻を下げた。

狩野は「（さゆりを）小っちゃい頃から知ってます。まさかアイドルになるなんて。びっくりしました」と笑顔。富澤は「（オーディション時も）姪っ子だっていうことをしばらく言わずに。だから実力で。大したもんですよ」と感心した。

伊達は「プロダクションのマネジャーさんかな。関係者が契約しに仙台まで来て、その時に（伊達の姪だと）初めて知ったらしい」とデレデレの表情で自慢の姪っ子を紹介した。

ナレーションのさゆりは「たくさんお話してくださってありがとうございます！こうして今、みーくんとか富澤さん、狩野さんとご一緒できて、すごくうれしいです！」とフレッシュな笑顔を見せていた。