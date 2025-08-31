¡Ú´í¸±¤Ê½ë¤µ¡ÛÅìµþÅÔ¿´¤Ç36.8¡î ¡ÖÌÔ½ëÆü¡×Ç¯´ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡¤¢¤¹¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÍ½ÁÛ
Á´¹ñÅª¤Ë¡¢¤¤Ó¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¢§´ôÉì»Ô¤Ç39.2¡î¡¢¢§Âçºå¡¦ËÃæ»Ô¤Ç38.7¡î¡¢¢§ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤Ç38.4¡î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Î219ÃÏÅÀ¤Ç35¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë36.8¡î¤òµÏ¿¡£º£Ç¯¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤¬¤³¤ì¤Ç25ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æü»±¤òº¹¤·¤Æ½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆü»±¤òº£Ç¯¿·Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊQ.µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ËÆüº¹¤·¤Î½ë¤µÁ´Á³¤Á¤¬¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢½ë¤µ¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×
¡ÖËèÇ¯ËèÇ¯½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢½©¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×
¤¢¤¹¤âÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¢§¹ÃÉÜ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ê¤É¤Ç38¡î¡¢¢§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢´ôÉì»Ô¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¡¢µþÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Ç37¡î¤È¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²Æ¤Î½ë¤µ¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯³ÆÃÏ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£