¤¤ç¤¦¤âÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¤²¹¤¬40¡î¤ËÃ£¤·¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Û¾ï¤Ç¤¹¡£½ë¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤ë¤È´À¤¬¥Ö¥ï¥Ã¤È¿á¤½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤´¤¯½ë¤¤¡×
¶¯¤¤Æüº¹¤·¤ä¥Õ¥§¡¼¥ó¸½¾Ý¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤ËºÇ¹âµ¤²¹40¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤Çµ¤²¹¤¬40¡î¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯8·î°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç39.6¡î¡¢´ôÉì¸©ÈþÇ»»Ô¤Ç39.2¡î¤Ê¤É¤ÈÅì³¤ÃÏÊý¤Î³ÆÃÏ¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤âÌ¾¸Å²°¤Ç38¡î¤È¡¢9·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÌÔÎõ¤Ê»Ä½ë¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£