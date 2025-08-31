「オン眉好き過ぎる」藤田ニコル、美脚が際立つモデルショットに反響！ 「足きれい」「全色買いするレベル」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは8月31日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】藤田ニコル、美脚が際立つモデルショットに反響！
この投稿にファンからは、「オン眉好き過ぎる！」「めちゃくちゃかわいい」「このニットほんとにかわいい 全色買いするレベル」「足きれい」「まえがみかわいい、、」「温もりがあってすてき！」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「まえがみかわいい、、」藤田さんは「@calnamur_official の冬 解禁」とつづり、2枚の写真を投稿。薔薇柄のニットにミニスカートを合わせたモデルショットを披露しました。1枚目では、ソファに横になり、ほっそりとした美脚が目を引きます。小顔で抜群のスタイルが際立つ1枚です。
「なんでも着こなしててうらやましいなぁ」藤田さんは17日の投稿で、「色だけ秋気分な私服」とつづり、私服ショットを披露。コメントでは、「秋コーデすごく似合ってる」「かわいい過ぎるよー！」「なんでも着こなしててうらやましいなぁ」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
