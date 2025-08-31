¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥µ¡¼¡¢Éð»³¹¸Êå¤È¤Î­à·ëº§¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤ÎYUU.(X@ooooomaaame¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª

¡¡­àÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÎø¿Í­á¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYUU.¤È¡¢¥×¥í¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹Áª¼ê¡¢Éð»³¹¸Êå(±§ÅÔµÜ¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥§)¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÎø¿Í¡¢É×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×(YUU.)
¡¡¡ÖÈà½÷¤Î¾Ð´é¤È¥À¥ó¥¹¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×(Éð»³)

¡¡¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£YUU.¤Ï¡ÖÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤â¾Ò²ð¡£¡ÖÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÌó188Ëü¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡¿ÍºÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÎø¿ÍYUU.¤ÏÀ¸³¶Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âµ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Éð»³¹¸Êå(º¸)¤ÈYUU.(YUU.¤ÎX@ooooomaaame¤è¤ê)
ÍÙ¤ëYUU.(Éð»³¹¸Êå¤ÎX@KosukeTakeyama¤è¤ê)
YUU.(º¸)¤¬¾Ò²ð¤·¤¿Éð»³¹¸Êå¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
(YUU.¤ÎX@ooooomaaame¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥­¥ì¥¤¤Ê±ü¤µ¤Þ¡×¡Ö¥¹¥Æ¥­¤Ê¤ªÆó¿Í¡¢ËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡Á¡×¡ÖÆÊÌÚ¸©Ì±ÆÈ¿ÈÃËÀ­¤ÏÎø¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£