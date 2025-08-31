¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê±ü¤µ¤Þ¡×àÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÎø¿Íá¤Ä¤¤¤Ë·ëº§¡ª¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Îà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÆÊÌÚ¸©Ì±ÆÈ¿ÈÃËÀ¤ÏÎø¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡àÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÎø¿Íá¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYUU.¤È¡¢¥×¥í¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹Áª¼ê¡¢Éð»³¹¸Êå(±§ÅÔµÜ¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥§)¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÎø¿Í¡¢É×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×(YUU.)
¡¡¡ÖÈà½÷¤Î¾Ð´é¤È¥À¥ó¥¹¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤é¤ì¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×(Éð»³)
¡¡¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£YUU.¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤â¾Ò²ð¡£¡ÖÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÌó188Ëü¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡¿ÍºÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ÆÊÌÚ¸©Ì±¤ÎÎø¿ÍYUU.¤ÏÀ¸³¶Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê±ü¤µ¤Þ¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÆó¿Í¡¢ËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¡Á¡×¡ÖÆÊÌÚ¸©Ì±ÆÈ¿ÈÃËÀ¤ÏÎø¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£