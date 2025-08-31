カレー共同作戦の予告動画に多くの反響

駐日イギリス大使館が2025年8月28日に公開した料理動画に注目が集まっています。

【動画】 笑顔と友情に彩られた「日英共同作戦」一部始終を見る

この動画は、イギリス海軍と海上自衛隊のシェフが特製カレーを通じて交流するというもので、大使館の公式Xに予告動画として上げられたものになります。

「英国海軍と海上自衛隊の夢のコラボが実現」というタイトルで始まるこの動画は、「Sailor’s Curry コラボ企画」とのこと。当該動画は投稿された直後から大きな反響を呼び、8月29日13時10分時点で「いいね」が1.1万、リポストが3600以上ついています。

返信コメントも、「美味しそう」「食べたい」「本編が楽しみ」などが数多く並んでおり、なかには「海自のカレーは最高の軍事機密だから」や「これぞ日英同盟」といったものまでありました。

海上自衛隊によると、動画に登場している調理員は日本側が護衛艦「いずも」から、イギリス側が空母「プリンス・オブ・ウェールズ」からそれぞれ派遣されているとのこと。また、この投稿は海上自衛隊や空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の公式アカウントも引用しており、前者は「日英カレー共同作戦」、後者は「Great to see our chefs showcase their talents whilst in Japan（日本にいる間、シェフたちがその才能を発揮しているのを見られて素晴らしい）」との一文を付けていました。

なお、動画の最後には「全編近日公開」とのテロップが入っています。本編動画の公開が、今から楽しみです。