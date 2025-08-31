レッドソックスから解雇されたウォーカー・ビューラー投手（３１）の去就に注目が集まっている。９月１日（同２日）までに新チームに加入すればポストシーズンに出場する資格を得るため、米メディアは古巣のドジャースを筆頭に複数球団がビューラー獲得に興味を示していると報道。そんななか「エッセンシャリー・スポーツ」が３０日（日本時間３１日）、ヤンキースの参戦を報じた。

ビューラーが市場価格９２０万ドル（約１３億５０００万円）でＦＡになったと前置きした上で、同メディアは「ヤンキースとブライアン・キャッシュマンはデビン・ウィリアムズらを守るため、ドジャースが推定９２０万ドルと見込んでいるブルペン補強のターゲットを奪うよう要請されている」と伝えた。

ヤンキース救援陣は昨オフ、新守護神として獲得したウィリアムズが防御率４・９９と苦しむ一方、３０試合に登板して７ホールドをマークしているロアイシガが右ヒジの故障で今季絶望が判明したばかり。ビューラーは昨年のヤンキースとのワールドシリーズ（ＷＳ）第５戦でドジャースの抑えとして起用され、胴上げ投手になった実績もあり「ビューラーがチームにいれば２、３イニングをブリッジできる。これにより、ウィリアムズの負担が軽減される」とブルペン陣の救世主として期待されているという。「ビューラーはＷＳでピンストライプス相手に５イニング無失点の好投を見せたことを忘れてはいけない」とも続けた。

また、球団ＯＢで通算５０９本塁打を放ったゲイリー・シェフィールド氏の息子で、ポッドキャスト番組「ヤンキース・アンローデッド」の司会を務めるシェフィールドＪｒ氏も自身のＸに「ヤンキースは複数イニングを投げられるリリーフ投手としてウォーカー・ビューラーと契約すべきだ。今シーズン残り２８試合、１イニングを投げる投手を守れ」と投稿。ヤンキース党の鼻息も荒くなっている。