元フジテレビでフリーの中井美穂アナウンサーが３１日に自身のＳＮＳを更新。ヤクルトスワローズの村上宗隆内野手との２ショットを披露した。

インスタグラムで「認定ＮＰＯ法人キャンサーネットジャパン主催の『ゴールドリボンナイター』４回目を開催することができました」と報告。神宮球場での写真を公開し「今日は村上選手が３本のホームラン おめでとうございます スワローズの監督、コーチ皆様がゴールドゴールドのリストバンドを着用してくださいました」とこの試合で３本塁打を放った村上とグラウンドで２ショットを撮影した姿も披露した。

さらに「高津監督夫人をはじめ、コーチ、選手の奥様も試合前の募金活動に参加してくださいました つばみちゃんとも写真撮っていただきました」と球団キャラクターと並んだ様子も見せた。

最後には「スワローズファンの皆様にも、カープファンの皆様からもたくさん募金活動にご協力いただきました。本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。

この投稿には「美穂さんの笑顔は私の元気の源です」「笑顔がかわいいーみほさんー村上君」「素敵な２人ー旦那さんにさ自慢できます」「美穂さんもつばみちゃんも可愛いです」などの声が届いている。

中井は１９８７年にフジテレビ入社。「プロ野球ニュース」などを担当し、９５年に退社しフリーとなった。プライベートでは９５年に当時ヤクルトスワローズに在籍していた古田敦也氏と結婚した。