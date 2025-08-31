大相撲の夏巡業が３１日、埼玉・春日部市で行われ、２６日間の全日程を終了した。

境川巡業部長（元小結・両国）は「どこへ行ってもたくさんのお客さんに暑い中、来ていただいて感謝しかない。暑いので、稽古はやれる時に集中して、メリハリをつけながら行った。子どもの稽古にも横綱大関、関取衆も自発的に出てくれた。ファンサービスの姿勢には感心する」と振り返った。

横綱として初の巡業となった大の里（二所ノ関）については「綱締め実演などもあって、そのような面でも負担があったかもわからない。それでもお客さんに喜んでもらえるように、しっかり応えていた」と話した。

７日の茨城・古河市巡業から途中合流し、巡業終盤は左肩にテーピングを巻きながらの稽古となった横綱・豊昇龍（立浪）については、「痛いだの言っていられない。明日（９月１日）が番付発表だしね」と、名古屋場所では途中休場となった横綱の復活に期待を込めた。

秋場所（９月１４日初日、東京・両国国技館）で大関取りに挑む関脇・若隆景（荒汐）は、巡業中に足首を痛めるアクシデントもあったが「思っていたより回復が早く、一生懸命にバスの中でも（患部を）冷やしていた。やれる時にはいい稽古をしていた。技術の高さは下で見ていてもすごいと思った」と評価した。