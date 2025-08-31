¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛÌî¼ê2Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡Ãæ»³ÎéÅÔ¡õ¼ãÎÓ³Ú¿Í¤òµ¯ÍÑ¡¡Á°ÆüÌÔÂÇ¾Þ¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç4ÈÖ
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-µð¿Í(31Æü¡¢¹Ã»Ò±à)
1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î3Ï¢ÀïºÇ½ªÀï¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤Ï1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÍî¤È¤·¤¿Á°Æü¤Î»î¹ç¤«¤é2Áª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¡Ö6ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤ËÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡¢¡Ö8ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¼«¿È½é¤Î4ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤êÌÔÂÇ¾Þ¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤â4ÈÖµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢²£Àî³®Åê¼ê¡£º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¤Ï5²óÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥Åê¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦ÂÐ¤¹¤ëºå¿À¤Î¥¹¥¿¥á¥ó1(Ãæ)¶áËÜ¸÷»Ê
2(Æó)ÃæÌîÂóÌ´
3(±¦)¿¹²¼æÆÂÀ
4(»°)º´Æ£µ±ÌÀ
5(°ì)Âç»³ÍªÊå
6(Í·)·§Ã«·ÉÍ¨
7(º¸)¾®Ìî»ûÃÈ
8(Êá)ºäËÜÀ¿»ÖÏº
9(Åê)ºÍÌÚ¹À¿Í