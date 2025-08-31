NPO法人「第3の家族」は少年少女が自由に悩みを吐き出せる場をオンラインで提供している。その特徴は「寄り添わない」こと。正義圧も道徳圧も温かみもいらない。このコンセプトで突き進む背景には、奥村春香代表の実体験――弟の自死がある。（全2回の1回目／続きを読む）

「第3の家族」代表の奥村春香さん 筆者撮影

学校が始まるまえに「消えてしまいたい」･･･93.1%

学校生活を負担に感じている小中高生のうち、夏休みの終わり頃に「この世から消えたい」と感じたことがある人は93.1%に上る。

これはNPO法人・第3の家族が7月30日から8月11日にかけてオンラインで実施したアンケートの結果だ。全国の10〜18歳のうち、学校が「つらい」「つまらない」と感じている216人から得たもので、8月20日に公開された（※1）。

近年、10代の自殺が増えている。この20年間において年間自殺者数が増加している世代は10代だけだ。2004年は自ら命を絶った小中高生の人数が284人だったが、2024年には529人まで上昇した。厚労省による「令和6年版自殺対策白書」（※2）でも、3章構成のうち1章を割いて小中高生の自殺を取り上げているほど事態は深刻だ。

簡単には解決しないであろうこの問題に、第3の家族は「寄り添わない支援」というコンセプトで向き合っている。中核の事業は、悩みを吐き出すための掲示板サイト「gedokun（ゲドクン）」だ。

親しみやすいデザインもガイドキャラもなく、積極的に支援につなげるような仕組みもない。書き込みには「わかる」と「エール」のリアクションボタンがついているだけだ。そこに中高生を中心に月に平均して7000人が集まり、4年強で累計15万件を超える投稿が積み重なっている。

なぜこれだけ支持を得ているのか。第3の家族を創設した奥村春香さんの歩みを追うことで、その理由が見えてくる。

活動のきっかけは6歳下の弟の自死

奥村さんが生まれたのは1999年。その6年後に誕生した弟とは馬が合い、高校1年の頃までは家族の仲はいたって良好だった。しかし、大学受験が近づいてくると両親は奥村さんの勉強に口を出すようになり、リビングにはギスギスした空気が漂うようになる。家庭が崩壊したと感じたのは高校を卒業した後のことだ。自宅から通える大学に合格したが、両親が望む進路ではなかったのか、頻繁に親子喧嘩するようになった。

そんな生活が当たり前となっていた大学3年生の頃、弟が自死した。進学先の高校を見定める時期の出来事だった。奥村さんも親から弟への圧が増していたのは気づいていたが、自分も通った道だったから弟の悩みの深さに気づけなかった。

深いショックと後悔は奥村さんをしばらく行動不能にし、やがて「gedokun」を作り出すことになる。

「最初は仲良し家族でしたし、振り返っても虐待とまではいえないくらいの環境でした。そういう家庭にいて、吐き出したいものを抱えている子は他にももっといるんじゃないか。そういう子たちの居場所が作れたらいいなと思って始めました」（奥村さん、以下同）

弟の死からおよそ1年が過ぎ、心が落ち着いてくると何かを作り出したい衝動に駆られた。元々モノ作りが好きでデザイン工学部に入学した下地があり、プログラミングを勉強して掲示板サイトをイチから構築した。

2021年3月に公開すると、まずは家庭環境に苦労してきた社会人に刺さった。そこからじわじわと悩みを抱える少年少女にも広がっていった。

少年少女が「うざい」と思うことはしない

悩みを抱える少年少女に「寄り添わない」コンセプトは開発段階から定まっていた。だからgedokunには投稿に対する返信機能がない。

「誰かから非難されるのが嫌だったんですよ。当時は『毒親』という言葉が流行り始めた時期で、Twitter（現X）を眺めていると、誰かがポストした毒親関連の投稿に『今の若者は甘い』や『あなたは殴られてないんでしょ』といったレスがつくのを何度も目にしました。そういう不用なジャッジがされない安心できる場所にしたいと思いました」

弱音や悩みを吐露すると、素朴であればあるほど説教やマウンティングを招く。そこに「死にたい」というニュアンスが含まれるとさらなる悪意を呼び込むこともある。だから危険な関係性を生むきっかけに使われないように、個人情報を伝え合えるような仕組みも意識的に避けた。ある種、Xが反面教師になったという。

温かみのあるカラーリングやデザインも意図的に避けた。そこには自分が支援の対象から外れたと感じた高校生時代の記憶がある。

「家庭がゴタゴタし始めた頃に相談窓口をいくつか頼ったんですが、だいたい事情を話すと『虐待ほどではないかな』と判断されて、そこで終わりでした。寄り添ってくれる空気を出しておきながら何だよと思い、それから連絡しなくなりました。だから、期待させて裏切るのではなく、最初から『独りになるよりかマシ』というくらいの場にできたらと考えていたところはあります」

支援する側とされる側の立場を両方経験した現在、支援窓口への不信感は氷解している。しかし当時ははしごを外される思いを何度も経験した。包容力のある笑顔で手招きするような雰囲気にも違和感を覚えた。それゆえに自分が作る場所は「支援らしくしない」し、過度に飾り立てて寄り添う雰囲気を高めるような「温かみのあるデザインにしない」。すなわち、「少年少女が『うざい』と思うことはしない」ことを徹底した。

活動を公にしてこの道一本で活動

利用者は順調に増えていったが、世間からはあまり理解されないだろうとの思いはなかなか拭えなかった。自らの家庭の悩みを周囲に伏せていたから、gedokunを運営していることも隠していた。

しかし卒業前に一念発起。「グッドデザイン・ニューホープ賞（2022）」に応募することで活動を公にすることを決めた。友人や教授には驚かれたが、対話を続けるうちに受け止めてもらえるようになったという。

「虐待までには至らない家庭問題は、『お前が弱いのがいけないんじゃないか』みたいに言われて否定されるかもしれない。そういう気持ちがあって周囲に言えなかったんですけど、どこかで認めてもらいたい思いもありました。それで賭けに出たのがニューホープ賞でした」

最優秀賞を受賞したのは社会人となった2022年の年末。応募総数414点のなかで見事トップに選ばれた（※3）。

「第3の家族」というフレーズはこのときに作り出したものだ。多くの人が家族と呼ぶ血縁家族を「第1の家族」、友人や学校、地域などを「第2の家族」と定義し、それらを補完するような3つめの居場所を作るという思いが込められている。

当初は家庭環境に悩む少年少女を定額のサブスクリプションで支援する寄付サイトにつけた名だったが、受賞から3ヶ月後に設立したNPO法人の名称に採用していまに至る。

法人登記は2023年3月。会社を辞してこの道一本で活動していくことを決めた。現在は横浜と渋谷のシェアオフィスを拠点にして、20人の仲間と連携しながら活動の幅を広げている。

