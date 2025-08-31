〈「親からの圧が増していたのは気づいていた」受験を控えた6歳年下の弟が自死してしまい…大学生の姉が抱いた“大きな後悔”〉から続く

NPO法人「第3の家族」代表の奥村春香さんは、学生時代に弟の自死を経験したことから、少年少女が自由に悩みを吐き出せる場をオンラインで提供している。その特徴は「寄り添わない」こと。正義圧も道徳圧も温かみもいらない。そんな運営方針にたどり着いた理由を伺った。（全2回の2回目／最初から読む）

「野放しにすると一瞬で荒れてしまいます」

希死念慮や自殺願望を吐き出せる場で安心安全を維持するのは並大抵のことではない。筆者も故人が残した痕跡を追う調査の一環で、メンタルヘルス掲示板や相談サイトを複数追いかけてきたが、利用者間のトラブルや危険な書き込みを削除するメンテナンスなどの対応により、活動を休止した事例を何度も目の当たりにしてきた。

「第3の家族」が運営する匿名掲示板「gedokun」も腐心していることがアップデート履歴から見てとれる。2024年にドメインを整理した際、いの一番にNGワードを設定し、自殺の具体的な方法や個人の連絡先などが書き込めないようにした。それでも隠語や言い換えなどでかいくぐろうとする利用者もおり、運営による投稿削除や、特定の利用者をBAN（利用停止）にする機能も数ヶ月のうちに実装している。

「利用者は中高生が多くて、小学生の書き込みも増えています。そうなると、自殺の方法を書いたり尋ねたりするのはNGということをまだ知らないこともよくあります。野放しにすると一瞬で荒れてしまいますから、頑張って対策しています」

ChatGPTを取り入れたのも、文脈から内容を判定して膨大な書き込みに自動で対応するためだ。書き込みにはレスが付けられないが、「さっき投稿した人、よかったら連絡ください」といった内容を含めた文面を投稿することはできる。そうしたアプローチも奥村さんとスタッフの目、生成AIを駆使して潰していかなければならない。

最近とりわけ手を焼いているのは自傷行為の書き込みだ。

「『リスカやめられない』『お母さんにオーバードーズがばれてすごく怒られた』みたいな気持ちを吐き出すのはOKなんです。ただ、そこに傷の具合がかなり具体的に書かれたりしたらNGになったり。線引きが本当に難しいですね」

2025年3月には、自傷行為を推奨する表現を制限する機能を実装したが、誤制限が多発したため1ヶ月後に撤廃。自傷の具体的方法の表現を制限する方針に改めたが、推奨表現との境界はあいまいだ。意図を汲んでほしくても、年齢的にも精神的にも難しいケースが少なくない。いたちごっこと試行錯誤が続く。

30歳頃に事業部門を引き継ぎたい

そうしたなかでも、公開当初からスタンスを変化させている要素もある。とくに目立つのは家庭の悩みに限定しなくなった点だ。家庭の悩みを書き込むことが前提の場だったが、2025年3月には「家族」「学校」「病気」「LGBT」といった悩みのカテゴリー機能を追加し、吐露できる内容の幅を広げている。

「『学校が嫌で不登校になって、家でお母さんに色々言われて』みたいに、色々な要素の悩みが混ざってグラデーションになっていることが多いので、家庭の悩みだけに無理に限定必要はないかなと判断しました」

利用者からの反感から取り下げた機能も少なくない。たとえば、児童相談所への電話ボタンを実装したところ、「そんなのいらない」「結局お金儲けなんだね」といった反応があり、すぐ撤廃したという。

NPO法人の代表として官民の支援事業との交流を重ね、学生時代は見えなかった可能性に気づけるようになった。そうした知見を伝えることは大切だが、場の雰囲気を壊すのは避けたい。そこで、gedokunの派生サイトである情報ページの「nigeruno（ニゲルノ）」を作り、そこにまとめるようになった。「うざくない」ことの価値。そこに自覚的なことがgedokunが賑わう根幹となっているように感じる。

そのために投稿を読むときは少年少女になりきることを意識しているそうだ。ただ、どうしても実年齢はメインターゲットである中高生と離れていってしまう。

「どんどんギャップが生まれている感覚はあります。実年齢もそうですが、時代的なところも。私が中高生だった時代は不登校も今ほど多くなかったですし、LGBTQの悩みもここまで顕在化していませんでした。私が見てきた世界は今の中高生が見ている世界とは違います。この差はどんどん広がっていくので、私が30歳くらいになるときには事業部門はもっと若い人に引き継ぎたいという思いがあります」

中高生が見ている世界

奥村さんは毎日欠かさずにgedokunに目を通している。だから些細な変化も察知する。奥村さんが中高生だった時期から10年も経っていないが、見える世界だけでなく全体的な気質にも変化が起きていることを感じるという。

「悩みを抱えているときに外に不満を感じるよりも、『自分が悪いんだ』『人に迷惑かけちゃダメだ』と内側に向くタイプが増えているような気がします」

小中高生の自殺の増加傾向が続いているのは前編で触れたとおりだ。増加といっても全体数から言えば微かな差でしかなく、その原因を探るにはミクロ（個別）とマクロ（俯瞰）の調査を並行する必要がある。奥村さんが日々の営みから得た知見は、この文脈においてとても貴重だと筆者は感じる。

冒頭で触れた「令和6年版自殺対策白書」には、中高生の日別の自殺件数も掲載されている。それによると、年間を通してもっとも多いのは9月1日だ。お盆が終わった8月後半から数値が伸びてきて、多くの地域で学校が再開されるその日にピークを迎えている。

この流れは、奥村さんが語るgedokunの投稿頻度の変化と重なる部分がある。

「休みに入った直後は案外動きがなくて、夏休みや冬休みが始まった1〜2週間後くらいから投稿が増えていきます。休みの最初は結構バタバタしていて、しばらくすると家で何もしない時間ができて、それで投稿するというパターンですね」

学校が始まれば「第1の家族（家庭）」の時間が減って「第2の家族（友人関係など）」の空気が吸える。一見すると「第3の家族」に居場所を求める機会が減りそうだが、前述の通りに悩みの内容は複雑に絡み合っている。環境が強制的に変化するタイミングはやはりリスクだ。それを踏まえて奥村さんはこう語る。

「悩みを抱えている人には、『迷惑どんどんかけていいよ』と伝えたいです。親に自分の気持ちをぶつけてもいいし、教師に『もう無理です』と言ってもいいし、内側で我慢せずに吐き出してほしいです」

それでも悩みに苦しめられるのなら、「第3の家族」で居場所を探せばいい。gedokunのほかにも、音楽ライブや母の日に集まる「裏母の日」などのリアルイベントも企画している。複数のクリエイターが一緒に悩みを考えるYouTubeチャンネル「@GY4Ych」も始まっている。

筆者は1年前に「死にたい」と吐露したSNSやブログを追いかけた本を刊行したが、その調査の過程で感じたのは、深い悩みはとにかく大きな反響を生むということだった。深い悩みの投稿ほど多くのレスや「いいね！」が集まっていたし、書き手に分かりやすい落ち度がある場合も、アドバイスに罵詈雑言が混じってそのぶん反響が増えたりしていた。総じて構われる。とにかく放っておいてもらえない。

そんな光景を見てきた筆者の目には、gedokunは吸音材に囲まれた部屋のように映った。防音室のように重厚な部屋ではなくて、ただ吸音材を丁寧に貼っただけのシンプルな小部屋のイメージだ。吐き出したい感情で心が押しつぶされそうなとき、こういう部屋が開いていると知っていたら、いくぶんかほっとできないだろうか。オンラインでもオフラインでも、そういう場が増えたらいい。

