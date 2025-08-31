

福島県・栃木県・群馬県・新潟県の4県にまたがる国立公園・尾瀬。そんな尾瀬を満喫できるツアーが、東武トップツアーズから発売中。その名も「〜早朝の尾瀬を満喫〜初めてでも安心！現地ガイドと行く尾瀬ハイキング」。

尾瀬ハイキングが初めての方でも安心して参加できるよう、添乗員と現地ガイドが同行する特別なプランです。人気の夜行列車「尾瀬夜行」を利用した夜行日帰りツアーで、週末の時間を有効に使いながら早朝の美しい尾瀬を満喫できます。

初心者も安心！添乗員と現地ガイドがWサポート

このツアーの最大の魅力は、尾瀬を初めて訪れる利用者でも安心してハイキングを楽しめるよう、手厚いサポート体制が整っていること。

浅草駅の出発から帰着までの全行程に添乗員が同行するのに加え、尾瀬でのハイキング中は現地の専門ガイドが同行します。ガイドが尾瀬の自然やその魅力について詳しく案内してくれるため、より深く自然に触れる貴重な体験ができます。

人気の「尾瀬夜行」で時間を有効活用！早朝の絶景を満喫

ツアーの移動には、快適な夜行列車として人気の「尾瀬夜行」を利用します。車内はリクライニングシートで、各座席にコンセントも完備されているため、移動中も快適に過ごすことが可能です。9月26日(金)の深夜に浅草を出発し、翌朝早くから尾瀬でのハイキングを満喫できる夜行日帰りプランのため、週末の時間を有効に活用できるのもポイントです。往復の交通手段に加え、ハイキング中の軽朝食と昼食もセットになっています。

「現地ガイドと行く尾瀬ハイキング」ツアー概要

このツアーは2025年9月26日(金)出発の限定プランです。旅行代金は1人あたり27,000円で、最少催行人員は15名となっています。代金には浅草駅からの往復交通費（夜行列車・特急列車・路線バス）や、食事（軽朝食・昼食）が全て含まれています。日程は、浅草駅を9月26日(金)の23時45分に出発し、翌27日(土)の夕刻に同駅へ戻る夜行日帰りです。

添乗員とガイドのWサポートにより、初心者でも安心して尾瀬の雄大な自然に触れることができる魅力的なツアーですね。出発日限定の特別なプランなので、興味のある方は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

（画像：東武トップツアーズ）

