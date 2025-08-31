龍宮城が本日8月31日に、日本テレビ『24時間テレビ』と連動したチャリティーライブ＜Song for Children ! 24時間テレビチャリティーライブ＞へと出演した。ライブ中のMCにて、10月8日にデジタルEP「SHIBAI」をリリースすることを発表。EPのPre-add、Pre-saveが本日から開始されている。

東京有明アリーナでの本公演では、第一章でリリースされた「2 MUCH」や、“領収書/請求書”の独特なコール＆レスポンスが大人気の「JAPANESE PSYCHO」、第二章の幕開けにリリースされた「OSHIBAI」などをパフォーマンスした。

さらに、11月2日(日) 音楽番組『バズリズム02』が手がけるライブイベント、＜バズリズム LIVE 2025＞のDAY2に出演することも決定している。龍宮城としてはデビュー年の2023年から3度目の出演だ。セルフプロデュース体制に突入し、成長と躍進を遂げた龍宮城の新境地をぜひ見届けて欲しい。

10月13日(月祝)から東横名阪仙福にて全国秋ライブツアーを予定。2026年2月28日(土)・3月1日(日) には、今年秋に開業となる大型施設TOYOTA ARENA TOKYO でのワンマンライブも決定している。

リリース情報

■デジタルEP「SHIBAI」

2025年10月8日（水）リリース

Pre-add、Pre-save：https://smar.lnk.to/iu2nxk ■デジタルシングル「OSHIBAI」

2025年7月30日（水）リリース

作詞：辻村有記, 齋木春空, KEIGO, ITARU

作曲：辻村有記, 伊藤賢

編曲：辻村有記, 伊藤賢

サブスク配信中：https://smar.lnk.to/OSHIBAI

イベント出演情報

＜バズリズム LIVE 2025＞

チケット受付中

日程：2025年11月1日（土）〜11月3日（月・祝）

龍宮城は11月2日（日）に出演

開場 / 開演時間（3公演共通）：開場16:00 / 開演17:00（予定）

会場：横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

チケット：￥12,100（税込）

MC：バカリズム

主催：日本テレビ

企画・制作：「バズリズム02」

制作協力：ソーゴー東京

Website：https://buzzrhythm.live/

X：https://x.com/buzzrhythm_ntv

Instagram：https://www.instagram.com/buzzrhythm

ライブ情報

＜龍宮城 TOYOTA ARENA TOKYO ワンマンライブ＞

2026年2月28日(土) 開場 17:30／開演 18:30

2026年3月1日(日) 開場 17:30／開演 18:30 プレリクエスト2次チケット先行 受付中

https://ryugujo-official.com/news/detail/QNY8Z3ypvc2Vd72FhC8e ＜秋ライブツアー＞

10月13日(月祝) 宮城 仙台PIT

・1回目 開場 13:00／開演 14:00

・2回目 開場 17:00／開演 18:00 10月16日(木)神奈川 KT Zepp Yokohama

・1回目 開場 13:30／開演 14:30

・2回目 開場 17:30／開演 18:30 10月22日(水)愛知 Zepp Nagoya

・1回目 開場 13:30／開演 14:30

・2回目 開場 17:30／開演 18:30 10月30日(木)福岡 Zepp Fukuoka

・1回目 開場 13:30／開演 14:30

・2回目 開場 17:30／開演 18:30 10月31日(金)大阪 Zepp Namba(OSAKA)

開場 17:30／開演 18:30 11月18日(火)東京 昭和女子大学 人見記念講堂

開場 17:30／開演 18:30 プレイガイド チケット先行受付中

https://ryugujo-official.com/news/detail/0a5OIaHvFIAygy3dHizu

