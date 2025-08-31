龍宮城、24時間テレビ チャリティーライブへ出演。新作デジタルEP「SHIBAI」リリースを発表
龍宮城が本日8月31日に、日本テレビ『24時間テレビ』と連動したチャリティーライブ＜Song for Children ! 24時間テレビチャリティーライブ＞へと出演した。ライブ中のMCにて、10月8日にデジタルEP「SHIBAI」をリリースすることを発表。EPのPre-add、Pre-saveが本日から開始されている。
東京有明アリーナでの本公演では、第一章でリリースされた「2 MUCH」や、“領収書/請求書”の独特なコール＆レスポンスが大人気の「JAPANESE PSYCHO」、第二章の幕開けにリリースされた「OSHIBAI」などをパフォーマンスした。
さらに、11月2日(日) 音楽番組『バズリズム02』が手がけるライブイベント、＜バズリズム LIVE 2025＞のDAY2に出演することも決定している。龍宮城としてはデビュー年の2023年から3度目の出演だ。セルフプロデュース体制に突入し、成長と躍進を遂げた龍宮城の新境地をぜひ見届けて欲しい。
10月13日(月祝)から東横名阪仙福にて全国秋ライブツアーを予定。2026年2月28日(土)・3月1日(日) には、今年秋に開業となる大型施設TOYOTA ARENA TOKYO でのワンマンライブも決定している。
リリース情報
■デジタルEP「SHIBAI」
2025年10月8日（水）リリース
Pre-add、Pre-save：https://smar.lnk.to/iu2nxk
■デジタルシングル「OSHIBAI」
2025年7月30日（水）リリース
作詞：辻村有記, 齋木春空, KEIGO, ITARU
作曲：辻村有記, 伊藤賢
編曲：辻村有記, 伊藤賢
サブスク配信中：https://smar.lnk.to/OSHIBAI
イベント出演情報
＜バズリズム LIVE 2025＞
チケット受付中
日程：2025年11月1日（土）〜11月3日（月・祝）
龍宮城は11月2日（日）に出演
開場 / 開演時間（3公演共通）：開場16:00 / 開演17:00（予定）
会場：横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）
チケット：￥12,100（税込）
MC：バカリズム
主催：日本テレビ
企画・制作：「バズリズム02」
制作協力：ソーゴー東京
Website：https://buzzrhythm.live/
X：https://x.com/buzzrhythm_ntv
Instagram：https://www.instagram.com/buzzrhythm
ライブ情報
＜龍宮城 TOYOTA ARENA TOKYO ワンマンライブ＞
2026年2月28日(土) 開場 17:30／開演 18:30
2026年3月1日(日) 開場 17:30／開演 18:30
プレリクエスト2次チケット先行 受付中
https://ryugujo-official.com/news/detail/QNY8Z3ypvc2Vd72FhC8e
＜秋ライブツアー＞
10月13日(月祝) 宮城 仙台PIT
・1回目 開場 13:00／開演 14:00
・2回目 開場 17:00／開演 18:00
10月16日(木)神奈川 KT Zepp Yokohama
・1回目 開場 13:30／開演 14:30
・2回目 開場 17:30／開演 18:30
10月22日(水)愛知 Zepp Nagoya
・1回目 開場 13:30／開演 14:30
・2回目 開場 17:30／開演 18:30
10月30日(木)福岡 Zepp Fukuoka
・1回目 開場 13:30／開演 14:30
・2回目 開場 17:30／開演 18:30
10月31日(金)大阪 Zepp Namba(OSAKA)
開場 17:30／開演 18:30
11月18日(火)東京 昭和女子大学 人見記念講堂
開場 17:30／開演 18:30
プレイガイド チケット先行受付中
https://ryugujo-official.com/news/detail/0a5OIaHvFIAygy3dHizu
