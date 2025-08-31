Girls²¡¢½é½Ð±é¡ãa-nation 2025¡ä¤Ç¿·¶Ê¡ÖLET ME DANCE¡×¤Ê¤É3¶Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
Girls²¤¬¡¢8·î30Æü¤Ë(ÅÚ)ÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãa-nation 2025¡ä¤Ø½é½Ð±é¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥´¥ê¥¨¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8·î29Æü(¶â)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖLET ME DANCE¡×¤òÈäÏª¡£¥¥å¡¼¥È¤È¥¯¡¼¥ë¤ÎÆóÌÌÀ¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡£¥é¥¹¥È¤Î¡ÖC¡Çmon Neo Zipang!!!¡×¤Ç¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤¹±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤âSNSÅù¤Ç¤ÏÂ¿¿ô´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãa-nation 2025¡ä¤ÇÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à¡¢Girls²¤ÎNew EP¡ÖNew Era¡×¤Ï9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
◾️¡ØNew Era¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¾¦ÉÊ³µÍ×¡§https://girls2-fc.jp/page/news/1075897157325684737
Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢ÆÏ¤±¡×³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡§https://avex.lnk.to/cherry_blossoms
¡ LIVEÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
RZCD-67370/B¡ÁC \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡ÊÁ´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à¡ËÉõÆþ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
¢ LIVEÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
RZCD-67371/B¡ÁC \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡ÊÁ´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à¡ËÉõÆþ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
£ MVÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
RZCD-67372/B \4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡ÊÁ´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à¡ËÉõÆþ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
¤ MVÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë
RZCD-67373/B \4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡ÊÁ´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à¡ËÉõÆþ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È
¥ CD ONLY
RZCD-67374 \2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¡ÊÁ´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à¡ËÉõÆþ
¦ CD ONLY Release Party¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤
RZC1-67375 \8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²ó»ÅÍÍ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¡ÊÁ´8¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥à¡ËÉõÆþ
¢¨New Era Release Party¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨New Era Release Party¤´Íè¾ì»þ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢Girls²½¸¹ç¡¦¾®ÅÄÍ®ÍÕ¡¦¶ùÃ«É´²Ö¡¦Äá²°Èþºé¡¦¾®Àîºù²Ö¡¦ÁýÅÄÐÔ°¡¡¦É©ÅÄÌ¤½íÈþ¡¦»³¸ýåºÍå¤ÎÁ´8¼ï¤«¤é¤Î¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚCD¡Û¢¨¡¡Á¦(Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ)¼ýÏ¿
¡¦LET ME DANCE
¡¦♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie
¡¦¤µ¤¯¤é¡¢ÆÏ¤±
Â¾2¶Ê¤Î¿·¶Ê¤È³Æ³Ú¶Ê¤ÎInstrumental¤ò¼ýÏ¿
¢¨¥¦¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡¦LET ME DANCE (Live)
¡¦♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie (Live)
¡¦¤µ¤¯¤é¡¢ÆÏ¤± (Live)
¡ÚLIVEÈ× DVD/Blu-ray Disc¡Û¢¨¡¢¡ÊLIVEÈ×2·ÁÂÖ¡Ë¶¦ÄÌ
¡¦¡ØGirls² LIVE TOUR 2025 -¥¬¥ë¥¬¥ë¥¨¥¤¥È- 6th Anniversary Party¡Ù¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ
¡¦¡ØGirls² LIVE TOUR 2025 -¥¬¥ë¥¬¥ë¥¨¥¤¥È- ¡Ù¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü
¡ÚMVÈ× DVD/Blu-ray Disc¡Û¢¨£¤¡ÊMVÈ×2·ÁÂÖ¡Ë¶¦ÄÌ
¡¦LET ME DANCE (Music Video)
¡¦♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie (Music Video)
¡¦LET ME DANCE (Music Video Making Movie)
¡¦♡Åí¿§ÊÒÁÛ¤¤♡ feat. Gorie (Music Video Making Movie)
¢£New Era Release Party¤Ë´Ø¤·¤Æ
¦¡ÖCD ONLY Release Party¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÀèÃå¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤Î²ñ¾ì¤ÈËç¿ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆNew Era Release Party¤´Íè¾ì»þ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«¡×¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«¤ÏGirls²½¸¹ç¡¦¾®ÅÄÍ®ÍÕ¡¦¶ùÃ«É´²Ö¡¦Äá²°Èþºé¡¦¾®Àîºù²Ö¡¦ÁýÅÄÐÔ°¡¡¦É©ÅÄÌ¤½íÈþ¡¦»³¸ýåºÍå ¤ÎÁ´8¼ï¤«¤é¤Î¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡New Era Release Party¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë[Ê¡²¬¸©]Zepp Fukuoka
³«¾ì¡§17:00 / ³«±é¡§18:00
2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë[°¦ÃÎ¸©]DIAMOND HALL
¡Ú1Éô¡Û³«¾ì¡§13:00 / ³«±é¡§14:00
¡Ú2Éô¡Û³«¾ì¡§17:00 / ³«±é¡§18:00
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë[µÜ¾ë¸©]ÀçÂæPIT
³«¾ì¡§17:00 / ³«±é¡§18:00
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë[ËÌ³¤Æ»]Zepp Sapporo
³«¾ì¡§³«¾ì¡§16:00 / ³«±é¡§17:00
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë[ÅìµþÅÔ] Zepp DiverCity(TOKYO)
³«¾ì¡§18:00 / ³«±é¡§19:00
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë[ÂçºåÉÜ] Zepp Na£íba(OSAKA)
³«¾ì¡§17:00 / ³«±é¡§18:00
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤¡ï600¡Ë¤¬³Æ²ñ¾ìÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆNew Era Release Party¤´Íè¾ì»þ¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«¡×¤ò1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«¤ÏGirls²½¸¹ç¡¦¾®ÅÄÍ®ÍÕ¡¦¶ùÃ«É´²Ö¡¦Äá²°Èþºé¡¦¾®Àîºù²Ö¡¦ÁýÅÄÐÔ°¡¡¦É©ÅÄÌ¤½íÈþ¡¦»³¸ýåºÍå¤ÎÁ´8¼ï¤«¤é¤Î¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç(=¤ªºÂÀÊ1ÀÊ)¤Ë¤Ä¤¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÇÉ¨¾å¤Ç¤Î¤´´ÑÍ÷¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥È¥ì¥«¤ÏÊÝ¸î¼ÔÊ¬¤Î¤ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¢§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥êÀè¹ÔÈÎÇä
2025Ç¯7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¡Á2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë17:59
¡ÚÂÐ¾ÝÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦GL² family OFFICIAL CD¡¦DVD SHOP
¢¨GL² familyµÚ¤Ó GL² friend¤Î²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¤´¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¢§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖGL² family²ñ°÷
https://girls2-fc.jp/page/ticket/1075355059077775361
¢§¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥êGL² friend²ñ°÷
https://lp.girls2-fc.jp/friend/index.html
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤è¤êGL² family OFFICIAL CD¡¦DVD SHOP¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¾å¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§°ìÈÌÈÎÇä
2025Ç¯7·î28Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á
¡¦GL² family OFFICIAL CD¡¦DVD SHOP
https://girls2-fc.jp/
¡¦LDH official mobile CD/DVD SHOP
https://m.ldhgirls-m.jp/static/shop/exile-ldh-shop/index
¡¦mu-mo SHOP
https://shop.mu-mo.net/a/list1?artist_id=GIRS2
