太平洋戦争終結のための降伏文書を載せた旧日本軍の飛行機「緑十字機」が静岡県磐田市の海岸に不時着してから２０日で８０年が過ぎた。

１９４５年８月１４日のポツダム宣言受諾後も続いた他国の侵攻に終止符を打ったのは、同９月２日の降伏文書への調印。文書は、地元住民たちの助けを得て無事に政府に届けられた。その史実は戦後の研究で明らかとなり、今も語り継がれている。（高橋健人）

４５年８月２０日深夜、夜間飛行していた緑十字機が、月明かりに照らされた鮫島海岸に不時着した。乗っていたのは、フィリピン・マニラで開かれた会議で降伏文書を受け取った日本代表団だった。

異変に気づいた住民らは団員に声をかけ、電話がある場所に案内し、荷物をリヤカーで運んだ。代表団は車で浜松飛行場に向かい、別の飛行機で無事に帰還。日本は同９月２日、米戦艦ミズーリの甲板で降伏文書に署名した。

事故は切迫した情勢の中で起きた。対日参戦した旧ソ連による侵攻が続いており、マニラでの会議で進駐軍の到着地と決まった厚木飛行場には、降伏に反対する反乱軍がいたからだ。代表団は、一刻も早く日本政府に降伏文書を届け、進駐軍の来日を伝える必要があった。

郷土史研究家で「緑十字機 決死の飛行」の著者・岡部英一さん（７４）（磐田市）は「準備遅れはポツダム宣言受諾の遅延工作と判断し、攻撃を受ける恐れもあった」と推察する。

◇

緑十字機の不時着事故は戦後、語られることはなかった。鮫島海岸で救助にあたった男性のひ孫・大橋大輔さん（４８）（同市）は「地元や家族も不時着したことは知らなかった」と語り、緑十字機機長の娘・本間哲子さん（８９）（静岡市清水区）も「父は戦時中のことを一切口にしなかった」と証言する。

緑十字機の不時着が知られるようになったのは、岡部さんの著書が出版されてからだ。２０１７年に、地元住民らが「緑十字機不時着を語り継ぐ会」を発足。緑十字機の歴史について紙芝居や講演会で語り続けてきた。

こうした活動の輪が広がり、民間企業も支援に乗り出した。海洋調査などを行う「ウインディーネットワーク」（下田市）は７月１２、１３日、音響測探機を使い、磐田市沖に沈んだとされる機体の捜索を実施。発見には至らなかったが、今後も捜索を続ける方針だ。

磐田市の市民文化会館で２０日に開かれた「緑十字機不時着８０年記念大会」で、代表団の代表を務めた河辺虎四郎中将の親族・滝田悟さん（７８）（富山県小矢部市）は「終戦のために活動したことが多くの人に知られることはうれしい」と語った。

静岡県サイトで３Ｄモデルを公開

県文化財課は、緑十字機の３Ｄモデルを県の公式サイト「ＬＥＧＡ―ＳＨＩＺＵ×３Ｄ（レガシズ スリーディー）」で公開している。

３Ｄモデルが公開されたのは、磐田市の郷土史研究家・岡部英一さん（７４）が製作し、県に寄贈した緑十字機の模型（縮尺１４４分の１）と、２００６年６月に同市鮫島海岸で発見された尾翼片。

同課の担当者は「緑十字機は県にとって貴重な戦争遺産。より多くの人に知ってほしい」と期待を寄せている。

◆緑十字機＝終戦直後の１９４５年８月１９日、フィリピンのマニラで降伏条件などの協議をするため、マッカーサーの命令で日本側代表団を乗せて千葉県木更津市から沖縄県・伊江島まで飛行した。１番機（一式陸上輸送機）と２番機（一式陸上攻撃機）があり、機体は米軍の指示で白く塗られ、翼や胴体には緑十字が描かれた。代表団は、伊江島から米軍機でマニラまで往復。伊江島出発前に２番機が故障。１番機は燃料不足から磐田市の鮫島海岸に不時着し、けが人は出たが死者はいなかったとされる。