名古屋の街が、まるごとコスプレに染まる？ 8月に開かれた「世界コスプレサミット」には、41の国・地域の代表者が集結しました。来場者は約25万人に上り、愛好者らも大興奮。アツすぎる3日間の舞台ウラに、直川貴博アナウンサーが密着しました。

■71歳「これやるために生きてる」

「ここで世界最大級のコスプレイベントが行われるんですって。一体どんな人が、ここ名古屋に集結しているのか。行ってみましょう！」

直川アナウンサーが東京を飛び出し、名古屋にやってきました。

愛知・名古屋市で8月1日〜3日に開かれた世界コスプレサミット。世界41の国と地域から各国の予選会を勝ち抜いた代表が大集合。目指すは、コスプレ世界一です。オリジナルのパフォーマンスを行い、世界一が決まるのです。

周辺の会場には一般のコスプレーヤーも来場。ドラゴンボールの亀仙人になりきった71歳の人からは「コレやるために生きているようなもん」という声が聞かれました。

訪れたのは延べ24万7200人（主催者発表）。街がまるごとコスプレで染まった、アツすぎる3日間。世界コスプレサミットの舞台裏に密着しました。

■「名古屋をコスプレの聖地に」

2003年に名古屋市のホテルで始まった世界コスプレサミット。

実行委員会が「名古屋をコスプレの聖地に」との思いから、翌年に商店街でパレードを開催し、街ぐるみのイベントに発展。さらに外務省や愛知県なども後押しし、今では世界最大級のコスプレの祭典と呼ばれています。

主な会場は5つに分かれ、名古屋の中心部全体でイベントを盛り上げているんです。なかなか見られないコスプレだらけの光景も、このイベントならでは。街がコスプレ一色になる不思議な3日間です。

■「ノーモア映画泥棒」は滝のような汗

直川アナウンサーが、小型のカメラを持って突撃。早速見つけたのは、頭に何かをかぶっている人でした。突撃すると、映画館でよく見かけるキャラクターのコスプレでした。

映画の本編前に登場する、おなじみの「NO MORE映画泥棒」。あの動きを再現してもらうと、直川アナウンサーは思わず飛び跳ねてしまうほど大興奮。「最高です。再現度バッチリじゃないですか」

取材中、やっぱり気になったのは気温です。

直川アナウンサー

「35度超えているんですって。スーツ・ネクタイもして、暑くないですか？」

コスプレイヤー

「めちゃくちゃ暑いです。滝汗です。目にしみます、汗が」

どんなに暑くても全力で楽しんでしまう。その訳を聞くと、「みんな自分と違う姿になって楽しんでいる、この空間が最高に楽しいです」と教えてくれました。

■小・中学生の姉妹はコスプレデビュー

会場内を歩きながら、「キャラが渋滞しています。私が言うことじゃないけど…」と話す直川アナウンサー。「かわいい！ 魔術学校の生徒の方が」と駆け寄った相手は、この日がイベントでのコスプレデビューだという、中学1年生と小学5年生の姉妹でした。

直川アナウンサー

「もう聞くまでもないんですけど、お二人のこのコスプレは何ですか？」

中学1年生の姉

「ハリー・ポッターのホグワーツ生のコスプレです。暑いけどすごく楽しいです」

「一個だけ魔法で願いをかなえてもらえるなら何ですか？」と質問すると、小学5年生の妹は「日本の夏が涼しくなるような魔法」と即答。これには直川アナウンサーは思わず、「切実！」と声を上げました。

■魔法魔術学校の校長も…コスプレ一家

すぐそばに、魔法魔術学校の先生と（ハリー・ポッターの宿敵である）ヴォルデモートに扮（ふん）した人もいました。「校長先生もいらっしゃった。コスプレ楽しいですか？」と直川アナウンサーが声を掛けます。

校長先生に扮した男性と一緒にいたのは、妻と息子でした。

男性

「楽しくて楽しくて」

妻

「唯一家族の3人でそろってやる楽しみだと思っています」

家族3人でハマってしまった、コスプレ一家でした。校長に扮した男性は75歳で、実は「異世界おじいちゃん」の名でいま、コスプレ界で話題を呼んでいます。8月末時点のXのフォロワーは1.7万人です。

直川アナウンサー

「明日で75歳ということですけれども、年齢を超えて楽しめます？」

異世界おじいちゃん

「楽しくてしょうがないという感じでね、息子に連れられて動き回っています」

■猛暑に負けない楽しみは仲間との交流

8月1日は38.9℃、2日は38.8℃、3日は38.4℃。名古屋市は開催期間中、3日連続で38℃超えという危険な暑さになりました。

かき氷屋さんの前にもたくさんのコスプレイヤーが。飲みづらそうに、衣装のわずかな隙間から水分補給している人がいました。「（体感温度は）39℃…40℃くらいですかね」。キャラ設定も大事ですが、暑さには勝てないようです。

それでも、世界コスプレサミットに惹かれるのはなぜなのでしょうか。

常連コスプレイヤーの皆さんからは「（暑さに）毎年死にかけてやっているけれど、来ないぞって思いながら、もう何回も」「今年はやめようと言っておきながら…」「遠方の方もいるので、懐かしい友達に会える。楽しいです」という声が聞かれました。

コスプレ仲間との交流が猛暑に負けない楽しみだといいます。

■あちこちに外国出身のコスプレイヤー

一際目立つ、千葉からやってきたアメリカ出身の男性を見つけました。

直川アナウンサー

「太陽よりまぶしい、鮮やかな黄色のあのコスプレは…。チャーリー・ブラウンだ。キュート」

アイライナーで、おでこにメイクをしたそうです。実は前日にもこの男性に出会っていましたが、衣装が違うようです。前日は、「ジャイアン フロム ドラえもん」とカメラに向かってポーズをしてくれました。Tシャツを変えるだけで自由自在です。

「世界」と名のつくイベントの通り、あちこちで外国出身のコスプレイヤーを発見。日本の漫画やアニメへの愛が伝わります。

■歴代最多…41の国と地域が参加

直川アナウンサーが次に向かった会場では、各国代表のコスプレイヤーが集まり、コスプレ世界一を目指す大会が開かれます。

この大会4日前、代表たちが宿泊するホテルでは、各国チームが自己紹介していました。「コロンビア」「インドネシア」と、それぞれの出身国を伝えます。今年はアジアからヨーロッパ・アフリカまで、歴代最多の41の国と地域が参加しました。

日本の漫画にどハマりしたのは、ポルトガル代表のグリンさん（28）です。「（セーラームーンを見て）色や魔法にときめいたの。月野うさぎは、私にとって愛の象徴」。セーラームーンが大のお気に入りだそうです。

日本のアニメや漫画、ゲームなどのキャラクターに扮するのが、この大会のルール。グリンさんはもちろん、セーラームーンをチョイスしました。

■小道具も審査対象…何を競う？

次の日、実際の舞台でリハーサルが始まりました。大会では映像を駆使したオリジナルの内容で、その完成度・表現力・エンターテインメント性などを競います。

バックステージでは、各代表チームが小道具やコスチュームの最終調整真っただ中。グリンさんたちも、ステージ上で欠かせない美術品を作っていました。小道具なども審査対象に入るため、丁寧に仕上げていきます。

──優勝への自信はある？

グリンさん

「優勝はないかな。自分たちのベストを尽くすだけよ」

結果はどうだったのでしょうか？

■商店街でのパレードに多くの観衆が

メイン会場から2キロほど離れた大須商店街。夕方、人が集まり始めると、各国代表によるパレードがスタートしました。世界のコスプレイヤーを一目見ようと、ギャラリーもたくさん集まっていました。

ポルトガル代表のグリンさんの姿もありました。「パレードはどう？」と英語で聞くと、「グッド、ラッキー」と指でハートのマークを作ってくれました。最後は商店街にあるお寺の大須観音に勢ぞろい。独特な光景に皆さん大興奮でした。

続いて始まったのは、一般のコスプレイヤーたちのパレード。お店の2階からも手を振ったりスマホを向けたりする人たちがいました。みんなでパレードを見物です。

■ついに世界大会 「セーラームーン」を通じ伝えたのは…

翌日、ついに迎えた世界大会のワールドチャンピオンシップです。

ポルトガル代表は、グリンさんが大好きなセーラームーンです。舞台で「ムーンエターナル！メイクアップ」と演じるグレンさんら。直川アナウンサーも「うわああ、すごい演出」と舌を巻きます。

「人生には光と闇、いいときと悪いときがある。それでもともに受け入れ、自らを愛していこう」というメッセージを込めました。

直川アナウンサー

「なんか感動しちゃった。セーラームーンを通して、彼女たちが伝えたいメッセージがあったような気がして」

ポルトガル代表は、最もこころが躍ったパフォーマンスに贈られる特別賞「Holiday Matsuri賞」に輝きました。

グリンさん

「本当に楽しかった。観客が『スゴい！ セーラームーンだ』と言って、私たちのステージでライトを振ってくれて、楽しくてステキでした」

■世界一に輝いたのはあの国

世界一に輝いたのはアメリカ代表。ゲームのキャラクターを演じ、衣装・構成・演技などの完成度が高く評価されました。

23回目を迎えた世界コスプレサミット。大盛況で幕を下ろしました。

（8月28日『news every.』より）