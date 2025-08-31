[8.31 J3第25節](ピカスタ)

※18:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 3 井林章

DF 24 上野輝人

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 17 牧山晃政

MF 33 河上将平

MF 40 西丸道人

FW 10 川西翔太

FW 22 大野耀平

控え

GK 1 今村勇介

DF 35 左合修土

DF 44 林田魁斗

DF 55 藤井葉大

MF 15 岩本和希

FW 11 エドゥアルド

FW 23 岩岸宗志

FW 88 松本孝平

FW 90 後藤優介

監督

金鍾成

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 30 小柳達司

MF 7 西村恭史

MF 15 風間宏希

MF 18 田中翔太

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

MF 38 小西宏登

FW 32 河田篤秀

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 4 船橋勇真

DF 43 野瀬翔也

MF 8 山内陸

MF 20 下川太陽

MF 27 藤村怜

MF 49 小竹知恩

FW 9 青木翔大

FW 10 高澤優也

監督

沖田優