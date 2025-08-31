讃岐vs群馬 スタメン発表
[8.31 J3第25節](ピカスタ)
※18:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 3 井林章
DF 24 上野輝人
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
MF 40 西丸道人
FW 10 川西翔太
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 35 左合修土
DF 44 林田魁斗
DF 55 藤井葉大
MF 15 岩本和希
FW 11 エドゥアルド
FW 23 岩岸宗志
FW 88 松本孝平
FW 90 後藤優介
監督
金鍾成
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 15 風間宏希
MF 18 田中翔太
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 4 船橋勇真
DF 43 野瀬翔也
MF 8 山内陸
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 10 高澤優也
監督
沖田優
