◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(31日、横浜スタジアム)

4連勝中の中日のスタメンが発表されました。

DeNAの先発は藤浪晋太郎投手。17日の前回対戦時、中日はスタメンの9人全員を左打者でそろえていました。

この日のスタメンは8人が左打者。前日からは投手を除き5人を入れ替えました。「2番・セカンド」に樋口正修選手、「5番・サード」に板山祐太郎選手、「6番・レフト」に大島洋平選手、「8番・キャッチャー」に宇佐見真吾選手と左打者がスタメン入り。「7番・ショート」には唯一の右打者としてロドリゲス選手が入っています。

中日先発は松葉貴大投手。前回登板は17日のDeNA戦で、藤浪投手と投げ合って7回途中を被安打6、2失点の内容で先発の役割を果たしましたが、勝ち星は付いていませんでした。6月22日の日本ハム戦以来の8勝目を目指し、再び藤浪投手と投げ合います。

▽中日スタメン1(中)岡林勇希2(二)樋口正修3(右)上林誠知4(一)ボスラー5(三)板山祐太郎6(左)大島洋平7(遊)ロドリゲス8(捕)宇佐見真吾9(投)松葉貴大