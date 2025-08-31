タレント小林礼奈（33）が31日、自身のブログを更新し、友人からのマタニティープレゼントを報告した。

7月に再婚を発表し、30日のブログで「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2月を予定しております」と、第2子の妊娠を公表していた。

この日は、「こないだ！川島菜月ちゃんが…【えれな、お姉ちゃんおめでとう】ってお祝いプレートをえれなに用意してくれたときに！スナイデルホームの部屋着を頂いてしまった」と報告。お笑いコンビ「はんにゃ」川島章良の元妻・菜月さんからのプレゼントに大喜びしている様子をつづった。

胸元が大きく開いたデザインで、「こんな可愛くて、しっかり授乳パジャマになってるのも嬉しい」と報告。「今も着てる。旦那さんにも褒められた！」とのろけも飛び出した。

続く投稿では、ラーメン店を訪れた様子を投稿。胸元がセクシーなショットに「あっ、、、、ちょっと待って…意図せず谷間が…妊娠してからサイズアップしてしまいまして 爆乳期間中につき、実は服がきついんです」と打ち明けた。

小林は16年、お笑いコンビ「流れ星☆」たきうえと結婚し、第1子女児を出産。20年に離婚した。今回は9年ぶりの出産となる。