「日本ハム０−１楽天」（３１日、エスコンフィールド）

１点を追う延長十一回の日本ハムの攻撃は、１死二、三塁で五十幡が二直併殺で試合終了。一打サヨナラのチャンスが一瞬でついえてゲームセットとなり、新庄監督は「あと１センチ、ボールの下。（地面の）砂を削ってくれたら。あんだけ（二塁手が）前に来てたんで」と悔しがった。

五十幡の打球は鋭く低いライナーだったが、前進守備の二塁・小深田が地面すれすれで捕球。走者は打った瞬間にスタートを切っており、三塁送球で併殺となった。

新庄監督は「でもいいバッティングをしましたよ」と五十幡をほめ、「ピッチャーもよく投げてくれたし。打った（楽天の）中島君がすばらしかった」と決勝ソロを放った相手打者をたたえた。

０−０の延長十一回に杉浦が勝ち越しソロを被弾したが、その裏に反撃。先頭の石井が中越え二塁打。新庄監督は代走・矢沢を送り、万波に代えて代打・山県を起用した。「まずは同点でしょ」と新庄監督は振り返ったように、山県は送りバントの構え。２ボール１ストライクから投手の左へ転がして、送りバントを成功させ１死三塁と同点機をつくった。

「よく決めましたね。あれはしびれますよ。サード側限定」と笑った指揮官。「練習の成果を出してくれましたね」と山県をほめた。

さらに代打・水谷が四球を選ぶなど、二、三塁と一打逆転サヨナラの絶好機を迎えたのだが…。新庄監督は「終わったことはすぐ忘れて。また千葉から勝ち続けたいなという気持ちで戦います」と９月２日からのロッテ戦を見据えた。