今週の【重要イベント】米ISM製造業、景気動向指数、米雇用統計 (9月1日～7日)
――――――――――――――――――― 9月 1日 (月) ――
◆国内経済
★4-6月期法人企業統計調査 (8:50)
・8月新車販売 (14:00)
・8月軽自動車販売 (14:00)
・防災の日
◆国際経済ｅｔｃ
★米国、カナダ (レイバー・デー) 、マレーシア、ベトナム市場休場
・中国8月財新製造業PMI (10:45)
・ドイツ8月製造業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏8月製造業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏7月失業率 (18:00)
――――――――――――――――――― 9月 2日 (火) ――
◆国内経済
・8月マネタリーベース (8:50)
・10年国債入札
・ファストリ <9983> が8月国内ユニクロ売上推移速報を公表
・自民党両院議員総会（参院選総括を報告）
◆国際経済ｅｔｃ
・ベトナム市場休場
・ユーロ圏8月消費者物価指数 (18:00)
・米国8月製造業PMI[確報値] (22:45)
★米国8月ISM製造業景気指数 (23:00)
・米国7月建設支出 (23:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇ＬＡホールディングス <2986> [東証Ｇ・名証Ｐ・福証]：札証上場 (重複上場)
〇ネポン <7985> [東証Ｓ]：福証上場 (重複上場)
――――――――――――――――――― 9月 3日 (水) ――
◆国内経済
特になし
◆国際経済ｅｔｃ
・中国8月財新サービス業PMI (10:45)
・ドイツ8月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏8月サービス業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏7月生産者物価指数 (18:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国7月製造業新規受注 (23:00)
・米国7月耐久財受注[確報値] (23:00)
・米国7月JOLTS求人件数 (23:00)
・ポーランド中銀が政策金利を発表
・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (4日3:00)
・東方経済フォーラム (ウラジオストク、～6日)
【海外決算】
[米]セールスフォース 、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ 、ダラー・ツリー 、フィグマ
◆新規上場、市場変更 など
〇日本ビジネスシステムズ <5036> ：東証Ｓ→東証Ｐ
――――――――――――――――――― 9月 4日 (木) ――
◆国内経済
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・8月輸入車販売 (10:30)
・8月車名別新車販売 (11:00)
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ユーロ圏7月小売売上高 (18:00)
★米国8月ADP雇用統計 (21:15)
★米国7月貿易収支 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国4-6月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (21:30)
・米国8月サービス業PMI[確報値] (22:45)
★米国8月ISM非製造業景気指数 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (5日1:00)
・マレーシア中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]ブロードコム 、ドキュサイン /[加]ルルレモン・アスレティカ
◆新規上場、市場変更 など
〇ウィザス <9696> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 9月 5日 (金) ――
◆国内経済
★7月全世帯家計調査 (8:30)
・7月毎月勤労統計 (8:30)
★7月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア、マレーシア市場休場
・ドイツ7月製造業新規受注 (15:00)
・ユーロ圏4-6月期GDP[確報値] (18:00)
★米国8月雇用統計 (21:30)
・欧州最大級の家電見本市「IFA」 (ベルリン、～9日)
――――――――――――――――――― 9月 6日 (土) ――
◆新規上場、市場変更 など
〇アルファクス・フード・システム <3814> [東証Ｇ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 9月 7日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
・OPECプラス有志8カ国会合
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
